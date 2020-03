Tempo di riflessioni e pentimenti all'interno del Grande Fratello Vip 4. Antonio Zequila e Licia Nunez hanno analizzato il percorso di Paola Di Benedetto, attualmente in gara per la finale. In questo frangente, la fidanzata di Barbara Eboli ha detto di non aver capito l'influencer, nonostante due mesi di convivenza forzata. Parere condiviso da Er Mutanda, che ha dimostrato di non nutrire una grande stima nei confronti della giovane.

Antonio e Licia, forti critiche contro Paola Di Benedetto

Ad un passo dalla semifinale, in onda mercoledì 1° aprile su Canale 5, i vari protagonisti cominciano a tirare le somme sugli oltre due mesi passati all'interno della casa di Cinecittà.

In particolare, Licia e Antonio sono apparsi sempre più affiatati. I due compagni di avventura, infatti, sembrano aver stabilito una vera e propria alleanza, tanto da lasciarsi andare a delle critiche su Paola Di Benedetto.

In particolare, la Nunez e Zequila hanno ritenuto il percorso dell'ex Madre Natura particolarmente privo di emozioni. I due attori, infatti, credono che l'influencer non meriti di arrivare in finale. A tal proposito, l'ex attrice de Le tre rose di Eva ha dichiarato a riguardo queste testuali parole: "Io Paola non l'ho mai capita", nonostante abbia condiviso la stessa stanza da letto per due mesi.

Inoltre, Licia ha ammesso di non essere rimasta colpita dal suo percorso all'interno del Reality Show, tanto da non averla entusiasmata.

Zequila contro la Di Benedetto: 'Non è mai andata in nomination'

Antonio e Licia hanno dimostrato di voler arrivare a tutti i costi alla finale del Grande Fratello Vip 4, tanto da stringere un'alleanza alle spalle degli altri concorrenti. In particolare, i due attori si sono trovati concordi nel criticare il percorso di Paola.

Zequila, infatti, ha dimostrato di pensarla uguale all'ex attrice de Le tre rose di Eva, tanto da tuonare: "Un percorso neutro, non è mai andata in nomination".

Insomma, la fidanzata di Federico Rossi, non meriterebbe assolutamente di arrivare in finale, secondo il parere dei due attori. A tal proposito, la Nunez ha dichiarato di aver fatto un errore a non spedirla al televoto, al posto di Sara Soldati, eliminata nel corso della terzultima puntata del programma, in quanto era curiosa di scoprire come la pensava il pubblico su di lei.

Pensiero condiviso da Antonio, che ha esclamato: "Certi errori si pagano".

Nel frattempo la Di Benedetto, ignara di tutto, si è cimentata nella stesura di una lunga lettera per il suo Federico Rossi. In particolare, l'ex Madre Natura ha ammesso che il fidanzato è entrato nella sua vita con la forza di un uragano, tanto da pensare che la sua anima sia legata alla sua.