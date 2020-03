Un’altra coppia di Uomini e donne si è detta addio. Stiamo parlando di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. È stata proprio l'ex corteggiatrice e tronista del trono classico ad annunciare che la storia d’amore con il napoletano è giunta al capolinea. La notizia arriva dopo la rottura avvenuta poche settimane fa tra Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, un addio che era arrivato pochi mesi dopo la fine del trono della romana.

Un addio annunciato

Il trono classico di Uomini e Donne, nell’ultimo periodo, non sembra avere molta fortuna.

Sono più le coppie che si lasciano dopo pochi mesi che quelle che durano. Dopo Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, che si sono fidanzati il dicembre scorso, e già si sono lasciati, anche Alessandro Zarino e Veronica Burchielli hanno comunicato tramite Instagram di aver messo la parola fine alla loro storia, dopo alcune settimane di rumor su una loro presunta crisi. In effetti da un po' di tempo si vociferava di una crisi, anche perché Zarino, che da tempo viveva in Australia, era tornato in Italia l'anno scorso per partecipare a Temptation Island e Uomini e Donne, ma di recente aveva detto che la sua casa era l'Australia, mentre qui in Italia si trovava solo in vacanza.

Il tronista napoletano, che si era già fatto conoscere l’anno scorso nel programma di Canale 5, nella figura di tentatore di Jessica Battistello, era giunto sul trono a settembre e a novembre aveva deciso di scegliere Veronica che però aveva detto no. Alla ragazza era stato offerto il trono ma, poco dopo, lei stessa aveva abbandonato perché si era resa conto di continuare a pensare ad Alessandro e così aveva ripreso a frequentare il giovane Zarino.

La coppia sembrava andare d’amore e d'accordo fino a quando la 25enne di La Spezia ha deciso di fare una Instagram Stories in cui annunciava la fine con il modello partenopeo.

Le parole della ex coppia

“I motivi della rottura rimarranno privati” ha detto la ex corteggiatrice di Uomini e Donne precisando che anche se questo non è il momento, vista l’emergenza che tutti stiamo vivendo, per rispetto a chi la segue si è sentita in dovere di chiarire che lei e Alessandro non sono più una coppia.

La Burchielli ha confermato la crisi di cui già si vociferava da settimane, ma ha voluto aspettare fino all’ultimo per dare la notizia ufficiale. Veronica Burchielli ha confermato di non essersi pentita di nulla, nemmeno di aver conosciuto la famiglia di Alessandro e di non rinnegare il percorso fatto. Poco dopo, anche Alessandro Zarino ha confermato la rottura, sempre tramite Instagra,. Il modello ha voluto precisare che molte incomprensioni, ma anche la lontananza gli hanno allontanati dopo un periodo turbolento.