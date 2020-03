Lunedì 6 aprile 2020 inizia una nuova settimana in compagnia della soap Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni svelano che Riccardo dovrà confrontarsi con la sua ex fidanzata Ludovica, tornata senza alcun preavviso a Milano.

A tal proposito, il Guarnieri Jr, scoprirà che qualcuno a lui molto vicino ha pressato la ragazza affinché venisse nella grande città. Qualcuno, evidentemente, trama alle sue spalle.

Gabriella e Salvatore non torneranno indietro. La rottura del loro fidanzamento è ufficiale e, come si può ben immaginare, non esente da conseguenze.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di lunedì 6 aprile 2020

Nella puntata del 6 aprile della soap in onda su Rai 1, l'atmosfera sarà abbastanza gioiosa. La Pasqua è alle porte e così Marta e Vittorio chiameranno Don Saverio per benedire la loro casa, prima di pensare alle tante faccende che dovranno fare durante la settimana. Marta sembra essere speranzosa: di nascosto dal marito, sta assumendo le pillole per curare l'infertilità e in cuor suo sembra rinata la speranza di diventare madre.

La nuova Venere Laura si farà ben amare dalle sue colleghe.

Porterà infatti loro delle uova di cioccolato decorate con le loro iniziali. Si scoprirà così che la ragazza, prima di arrivare a Il Paradiso delle Signore, faceva la pasticciera. Federico avrà un'idea per far fruttare le mani d'oro dell'avvenente Venere.

La mossa di Adelaide

Continuando con le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda lunedì 6 aprile 2020 su Rai 1, vedremo Agnese soffrire per la rottura di Gabriella e Salvatore.

La stilista e Agnese si sopporteranno a malapena, tanto che le due arriveranno a prendere una decisione inaspettata.

Intanto, proseguono i preparativi per il matrimonio di Adelaide e Achille. La contessa, dopo aver respinto la richiesta di Riccardo di portare alla cerimonia Angela, contatterà Ludovica per invitarla. La ragazza però, non acconsentirà. Sarebbe troppo doloroso vedere Riccardo e la nuova fidanzata insieme.

Un'amara sorpresa per Riccardo

Infine, come raccontano le anticipazioni del 6 aprile de Il Paradiso delle Signore 4, Umberto continuerà a pensare che Achille abbia secondi fini e che il suo unico obiettivo sia quello di ingannare Ludovica, Flavia e anche Adelaide. Il problema sarà dimostrarlo.

Ludovica ripenserà all'invito della contessa e, mettendo l'orgoglio da parte, tornerà a Milano. I fan della soap opera scopriranno però che la sua decisione sarà conseguente ad un'azione ben studiata di un altro protagonista, di chi si tratterà? Non resta che attendere le prossime puntate per vedere come Riccardo reagirà all'arrivo dell'ex fidanzata.