Adriana Volpe in un'intervista in diretta Instagram per Vanity Fair, ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, esprimendo opinioni e pareri sugli altri concorrenti che hanno condiviso con lei l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Riguardo al suo futuro lavorativo, Adriana ha affermato che ormai sarebbe il caso di dire basta ai reality, ma di fare televisione in un altro modo, magari come conduttrice.

Adriana Volpe e la Tv: basta con i reality

Nel corso dell'intervista si è affrontato il tema lavorativo.

Adriana, da anni volto della Rai, ha affermato che in questo momento non si vede più come concorrente in un Reality Show. La sua esperienza passata conta oltre alla partecipazione al Grande Fratello Vip, anche Pechino Express. Al momento, la conduttrice ha detto che dopo l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, ha capito di essere premiata dal pubblico solo quando è libera, senza copioni scritti. La Volpe ha affermato che in altre situazioni era come avere tutta la pappa pronta e senza avere modo di agire di testa propria.

Adriana ora ha detto di sentirsi pronta per dire le cose a modo suo, al punto da desiderare di avere un salotto televisivo dove potersi confrontare. Il suo sogno sarebbe quello di creare le scalette con gli autori, ma di essere allo stesso tempo libera. Fra i desideri della conduttrice c'è quello di un programma in diretta in quanto ha sempre fatto quella.

Adriana e il rapporto con Patrick e Zequila

Subito dopo aver lasciato la casa del GF Vip per la morte del suocero, Adriana è stata 16 giorni in Svizzera. In seguito, è tornata a Roma con sua figlia Giselle che ha otto anni. La figlia della Volpe, durante le settimane di assenza della mamma da casa ha scritto un diario per raccontarle come trascorreva le giornate. Sul rapporto con gli altri concorrenti, Adriana ha affermato di non aver più sentito dopo l'esperienza nel reality show, Antonio Zequila: "No, io non l’ho contattato e lui non mi ha contattata”.

La conduttrice ha invece avuto un rapporto speciale con Patrick che ha definito leggero, ma allo stesso modo profondo. Le parole di stima della Volpe nei confronti del gieffino sono proseguite poi in questo modo: "Ha una marcia in più. I suoi discorsi ti fanno vedere una profondità pazzesca. Patrick entra nell'anima delle persone, le sa capire, le sa ‘spogliare". Al momento non ci sono ancora novità in vista per Adriana Volpe a livello lavorativo, ma sicuramente, dopo il percorso che ha fatto all'interno del reality show, la sua popolarità è aumentata tantissimo. Durante il GF Vip è stata sicuramente uno dei personaggi più amati, tanto che il pubblico la voleva come vincitrice e chissà se non le verrà data la conduzione di un programma proprio come desidera.