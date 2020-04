Tantissime emozioni in arrivo per i fan de Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler dell'appuntamento di mercoledì 22 aprile sui teleschermi di Rai 1, dicono che Roberta Pellegrino attenderà con agitazione il ritorno di Federico dalla Svizzera. Luciano Cattaneo apparirà felice e soddisfatto per il successo dell'operazione chirurgica, a cui è stato sottoposto il suo adorato figlio. Inoltre, l'uomo non vedrà l'ora di riabbracciare Clelia Calligaris, la capo-commessa che ha iniziato a frequentare in occasione dei problemi sorti con Silvia.

Infine, Roberta e Laura Parisi architetteranno un piano per far riconciliare Salvatore Amato e Gabriella Rossi, visto che sono troppo orgogliosi per fare un passo avanti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 aprile: Roberta e Luciano a confronto

Le anticipazioni della soap opera italiana, in onda mercoledì 22 aprile, rivelano che ci saranno buone notizie per Federico. Il giovane, infatti, sarà dimesso dalla clinica svizzera dopo l'esito favorevole dell'intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

Luciano, una volta messo piede nel suolo milanese, non vedrà l'ora di abbracciare Clelia. Intanto, Roberta cercherà di carpire notizie sul fidanzato, sebbene invano. Per questo motivo, la Pellegrino chiederà un confronto al Cattaneo per capire come stanno veramente le cose con il figlio. Successivamente, la Venere e Laura tenteranno di riconciliare Gabriella e Salvatore, in grave crisi a causa di Cosimo.

Peccato, che anche questo piano fallisca miseramente. La Rossi, infatti, non gradirà le intromissioni del giovane Amato nella sua vita.

Marta e Vittorio fanno pace

Dalle trame de Il Paradiso delle Signore, si apprende che Armando si getterà a capofitto nell'allestimento di una festa commemorativa in occasione del 25 aprile. Il Ferraris, infatti, allestirà un tabellone speciale per ricordare i momenti più importanti della storia italiana.

In pratica, nel cartonato compariranno le foto della memoria in occasione della Festa della Liberazione. Inoltre, tutti gli occhi saranno puntanti su Marta, che dopo aver riflettuto sulle parole del padre, deciderà di tornare sui suoi passi, tanto da dare una seconda chance a Vittorio. Un incontro, che sarà sancito con entusiasmo dal Conti, tanto che i due faranno pace trascorrendo una notte di passione.

Riccardo in crisi per aver accettato di sposare Ludovica

Nel frattempo, Ludovica riprenderà alloggio nella villa dei Guarnieri, questa volta non da ospite, ma come promessa sposa di Riccardo. A tal proposito, quest'ultimo apparirà distrutto dal destino che ancora una volta gli ha tirato uno sgambetto.

Infine, il fratello di Marta si sentirà bloccato dalle sue responsabilità e sopratutto per essere stato costretto ad accettare il ricatto della Brancia.