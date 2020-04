Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati a formare una coppia. L'annuncio del ritorno di fiamma è arrivato direttamente dall'artista di Cellino San Marco nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv.

Nei giorni scorsi, Loredana Lecciso aveva parlato a lungo della quarantena trascorsa in Puglia con il cantante e i figli Jasmine e Bido. La showgirl nelle sue dichiarazioni non si era sbilanciata, ma si era limitata a dire: "Tra me e Al Bano c'è grande solidarietà. Stiamo bene e credo sia normale darci conforto a vicenda".

Al Bano fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale

Interpellato dal magazine edito da Cairo Editore, Al Bano ha confermato la riappacificazione con Loredana Lecciso. Senza troppi giri di parole, l'artista ha affermato: "Sono tornato con Loredana. Le persone che mi sono vicino lo sanno da un po' di tempo". In effetti, il riavvicinamento tra i due era già nell'aria, ma entrambi avevano preferito vivere il ritorno di fiamma lontano dai riflettori.

Il cantante pugliese ha fatto chiarezza anche sulla presenza di Romina Power a Cellino San Marco.

I due ex coniugi hanno partecipato come ospiti d'onore a tutte le puntate del serale di Amici 19. In seguito alle misure restrittive introdotte dal governo italiano per tutelarsi dall'emergenza sanitaria in corso, l'artista americana non è più riuscita a tornare negli Stati Uniti.

Per questo, Al Bano ha confermato la presenza dell'ex moglie nella sua tenuta, ma al tempo stesso ha precisato: "Romina?

Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco. Ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze". Inoltre ha aggiunto che la Power non vede l'ora di poter tornare in California dove, ad attenderla, c'è il fratello Tyrone jr: "La sua vita è là".

Dunque, tutti i nostalgici della coppia Carrisi-Power dovranno mettersi l'anima in pace in merito alla speranza di una nuova storia d'amore tra i loro beniamini.

In questi anni, infatti, i fan di Al Bano e Romina Power avevano sperato e sognato spesso un ritorno di fiamma.

Loredana Lecciso e Romina Power: non è tempo di pace

Ora che Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati insieme, molti fan si stanno chiedendo in quali rapporti sia la leccese con Romina Power.

In passato, la showgirl pugliese aveva provato a "sotterrare l'ascia di guerra" nei confronti della rivale, ma invano. In diverse occasione, ospite dei programmi di Barbara d'Urso, aveva auspicato un confronto chiarificatore. La cantante statunitense, però, sembra proprio non riuscire a sopportare la compagna del suo ex marito.

A questo punto, sembra che Al Bano dovrà attendere ancora un po' di tempo prima di poter portare a compimento il suo sogno di una famiglia allargata e serena.