Andrea Denver è stato sicuramente uno dei personaggi più amati all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il modello si è voluto raccontare attraverso un'intervista a Salotto Salemi, nella diretta Andrea ha toccato diversi e importanti temi. Ha rivelato di sentire in maniera particolare Paola e Patrick e di non aver più sentito Clizia Incorvaia. Denver sulla Di Benedetto ha affermato: "Lei è sempre stata un'amica". Sulla sua fidanzata Anna Wolf ha ammesso: "Ci stiamo sentendo tutti i giorni".

Andrea Denver sulla fidanzata Anna

Giulia Salemi ha intervistato diversi partecipanti del Grande Fratello Vip, stavolta è toccato al modello Andrea Denver. Quest'ultimo ha dichiarato di voler tornare negli Stati Uniti, con la speranza che tutto torni il prima possibile alla normalità, magari facendo spola più spesso con l'Italia. Andrea ha affermato di non vedere l'ora di poter riabbracciare la sua amata Anna che, per stessa ammissione di Denver, ha seguito attentamente tutte le dinamiche accadute all'interno della casa di Cinecittà.

Sulla sua fidanzata ha sostenuto: "Ci stiamo sentendo tutti i giorni"; ha ulteriormente affermato che la Wolf è molto contenta per il percorso da lui fatto nel reality e che non le hanno dato fastidio per nulla alcuni suoi atteggiamenti. Il modello ha chiarito definitivamente anche il rapporto di amicizia avuto con Adriana Volpe e ha confermato che Anna non è mai stata gelosa del loro feeling. Andrea ha poi parlato dell'importanza della conduttrice all'interno della casa, del fatto che per lui era diventata un vero e proprio punto di riferimento.

Denver, incalzato da Giulia Salemi, ha poi raccontato come ha conosciuto Anna. Dopo una prima volta nella quale si sono solamente presentati, è stato galeotto un secondo incontri che li ha fatti avvicinare molto. "Ci siamo ritrovati a parlare tutta la sera", sono state le parole del modello. Durante un pranzo insieme Denver ha capito di provare qualcosa per la ragazza, ha apprezzato molto il suo amore per il cibo, nonostante facesse parte del mondo della moda.

Al momento la coppia non convive, Andrea e Anna abitano in due palazzi diversi, anche se molto vicini, per loro scelta.

Il rapporto con gli altri concorrenti del GF Vip 4

Andrea Denver ha legato con tante persone all'interno della casa del Grande Fratello Vip e ha parlato di alcuni suoi ex compagni di avventura. Il modello ha affermato di aver avuto un ottimo rapporto con Sara Soldati e di volerla rivedere quanto prima, chiaramente in totale amicizia. Gli ex concorrenti che sente maggiormente sono sicuramente Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese, ma anche Aristide Malnati e Paolo Ciavarro. A fronte di questo Andrea ha affermato che ci sono anche alcuni personaggi che non ha più sentito, tra questi Clizia Incorvaia con la quale ha avuto un rapporto contrastante all'interno della casa.

Andrea è tornato sull'episodio che ha causato la squalifica dell'influencer e ha affermato: "Voglio pensare che le parole in studio fossero sentite", riferendosi alle scuse rivolte nei confronti del modello per le brutte frasi pronunciate nei suoi confronti. Ha chiosato spendendo delle belle belle parole per Paola e lo splendido rapporto tra di loro, nonostante fossero entrambi sentimentalmente impegnati: "Lei è sempre stata un'amica".