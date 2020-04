Paola Di Benedetto è stata la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, versione Vip. La modella e influencer, a pochi giorni di distanza dall'uscita trionfale dalla casa, ha parlato in una intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. A Signorini, che è stato anche il presentatore del Grande Fratello Vip, ha raccontato le sensazioni sulla sua storia d'amore. E si è detta molto preoccupata che la distanza forzata potesse allontanarla dal suo fidanzato, il cantante Federico Rossi.

Le confessioni della ex madre Natura in Ciao Darwin

Paola Di Benedetto, ex Madre Natura con Paolo Bonolis in Ciao Darwin, ha conquistato gli spettatori dello storico programma di Canale 5. Ed ora si è raccontata, in esclusiva, ad Alfonso Signorini al quale ha raccontato la sua avventura. La situazione che l'ha messa più in difficoltà nella casa è stata la forte mancanza del fidanzato Federico Rossi, oltre ad una forte nostalgia per la propria casa. Federico e Paola avevano ricucito dopo che, per un certo periodo di tempo, si erano anche lasciati.

La storia poi è ripresa e la Di Benedetto ha evidenziato che l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip è stata una grandissima prova per il loro amore. Paola ha sottolineato che 'in tre mesi può accadere di tutto', anche arrivare alla conclusione 'di non essere più innamorati di una persona'. Ma il timore che aveva la Di Benedetto, ovvero di stare bene anche senza Federico, è via via scemato.

Anzi, ha rivelato a Signorini, che questo pensiero che non la faceva stare tranquilla con il passare dei giorni è del tutto sceso perchè si è resa conto che il suo sentimento non solo rimaneva intatto ma cresceva. Alla fine, il reality, per la Di Benedetto, è stata la prova che il loro rapporto è vivo. Paola frena solamente quando le si chiede se è nei progetti anche il matrimonio. Qui risponde con un 'con calma'.

La realtà trovata fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip

Naturalmente nel colloquio con Alfonso Signorini, si è parlato anche della realtà che Paola ha trovato una volta uscita dalla casa. Una realtà che il fidanzato Federico ha vissuto, come tutti, ma che Paola non aveva ancora sperimentato vivendo in una bolla come è la casa del Grande Fratello. Paola ha detto che da questa esperienza ne 'usciranno più forti' perché hanno capito di avere tutti e due bisogno uno dell'altro e hanno espresso la loro intenzione di viversi il presente facendo solo dei programmi a brevissimo termine. Si è detta 'felice per la prima canzone da solista scritta da Fede'.

La Di Benedetto ha rivelato che Federico le ha detto: 'L’ho scritta in mezz'ora sotto un albero' e ha aggiunto:'spero vada avanti a lavorarci, sarebbe bello essere d’ispirazione per lui'