Aria di cambiamenti nel cast di Amici: stando alle indiscrezioni rilasciate dal settimanale "Nuovo Tv", tre amati insegnanti del talent show potrebbero non partecipare alla prossima edizione. La rivista, infatti, sostiene che Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens potrebbero non essere riconfermati nel ruolo di professori nella stagione 2020/2021 del programma condotto da Maria De Filippi. Sarà vero?

Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Amici 20

Mentre gli addetti ai lavori confermano l'apertura dei casting per l'edizione numero venti di Amici, il settimanale "Nuovo Tv" lancia un'indiscrezione, che se fosse vera avrebbe del clamoroso.

Stando alle voci che riporta la rivista di Gossip in questi giorni, pare che Maria De Filippi abbia intenzione di stravolgere la commissione che da anni ha il compito d'istruire e giudicare gli allievi della scuola.

Secondo l'indiscrezione pare che la conduttrice stia pensando di cambiare alcuni professori del programma, più precisamente Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Tutti e tre rischierebbero il posto.

Il rumor in questione, dunque, informa il pubblico sul possibile allontanamento di tutti gli insegnanti di ballo, delle ultime due edizioni, nella stagione 2020/2021, ovvero quella che dovrebbe iniziare l'autunno prossimo dopo una lunga fase di provini.

I dissapori tra i prof e la De Filippi ad Amici 19

Dietro al possibile pensiero di Maria di stravolgere parte del cast della prossima edizione di Amici, si dice ci siano le discussioni che ha avuto con i professori di ballo durante l'ultimo serale, quello che si è concluso poche settimane fa con la vittoria di Gaia Gozzi.

La De Filippi, infatti, si è scontrata verbalmente più di una volta con Alessandra Celentano per i pareri che ha espresso sulla giuria esterna (Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Alessia Marcuzzi), arrivando ad alterarsi non poco con lei per il cattivo esempio che avrebbe dato agli allievi con i suoi comportamenti sopra le righe.

Anche Timor Steffens è stato rimproverato in più occasioni dalla conduttrice del talent show per come ha risposto ai ragazzi in gara: l'olandese, inoltre, è stato redarguito dalla padrona di casa per non essersi alzato in piedi dopo l'eliminazione di Nikolai.

Veronica Peparini, invece, poco tempo fa ha scritto un post su Instagram con il quale sembrava preannunciare il suo addio alla trasmissione alla quale partecipa da tanti anni, la stessa che le ha fatto incontrare il compagno Andreas Muller.

Indiscrezioni su 'Amici All Star'

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile sostituzione dell'intera commissione di ballo, ecco alcune interessanti indiscrezioni sulla versione "All Star" di Amici che è attualmente in palinsesto.

Stando a quello che ha dichiarato la De Filippi in radio pochi giorni fa, il talent show dovrebbe tornare su Canale 5 a metà maggio con un meccanismo rivisitato che possa permettere ai ragazzi in gara di rispettare le regole attualmente vigenti in Italia.

In merito ai talenti che dovrebbero partecipare a questa formula inedita del programma, si dice che saranno: Alberto Urso, Giordana Angi, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Gaia Gozzi, Javier Roja, Nikolai Goroskii, Vincenzo Di Primo, Sebastian Melo Taveira, Andreas Muller, Gabriele Esposito e Alessio Gaudino.

Per il momento, però, non è ancora stato confermato nessun nome tra quelli appena citati, fatta eccezione per la vincitrice di Amici 19 che di diritto è passata alla fase successiva del format salendo sul gradino più alto del podio al termine del serale.