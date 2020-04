La diciannovesima edizione di Amici si è conclusa con il trionfo di Gaia su Javier: è stato il pubblico da casa a scegliere il vincitore con il televoto, ma nelle ultime ore sta montando una piccola polemica in rete. I fan di Giulia Molino, classificatasi terza, stanno facendo notare che la cantante è stata la più votata dai telespettatori per tutta la serata: sono state le giurie (di qualità, di professori e la Var) a preferire altri talenti all'artista napoletana.

Le percentuali di televoto della finale di Amici 19

Venerdì 3 aprile è finito il serale di Amici 19, il primo della storia che è andato in onda senza pubblico in studio nel rispetto delle norme imposte dal Governo per provare ad arginare l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese nell'ultimo mese.

La gara, composta da tre gironi, è stata vinta dalla "favorita" secondo i pronostici: Gaia Gozzi, che già nel 2016 si è classificata seconda ad X Factor.

Fatta eccezione per i tanti fan della ragazza che stanno esultando per il suo trionfo nel talent-show, nelle ultime ore c'è chi sta facendo una piccola polemica sul meccanismo che è stato scelto dalla produzione per eleggere il migliore di questa edizione.

Sebbene il televoto sia stato aperto in ogni fase eliminatoria della finalissima, incideva soltanto al 50% nella scelta di colui/lei che proseguiva nella gara: il restante 50% proveniva dai voti espressi in ordine dalla Var (primo girone), dalla giuria di qualità (secondo girone) e dai professori (ballottaggio per l'elezione del terzo classificato).

Giulia terza ad Amici tra polemiche e lacrime

Il blog "Vicolo delle News" ha pubblicato le percentuali di tutti i televoti che sono stati aperti ieri sera ad Amici, e in ben tre occasioni su quattro la preferita della gente da casa non era colei che poi è stata eletta vincitrice.

Al termine del primo girone, i telespettatori avevano premiato Giulia con il 33% dei voti, ma è stata la bassa percentuale data dalla Var alla ragazza (solo il 19,6%) a farla scendere al terzo posto della graduatoria definitiva.

Il secondo girone (senza Nicolai, appena eliminato), ha visto la Molino ancora prima al televoto con il 39,8%: la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte ha assegnato solo il 20,9% alla napoletana, che è scesa al secondo posto dietro a Gaia.

Il ballottaggio che ha stabilito chi dovesse contendersi con la Gozzi il titolo, è stato sottoposto al giudizio della gente e a quello dei professori: Giulia aveva battuto di poco Javier al televoto (52,1% contro 47,9%), ma la commissione interna ha preferito di gran lunga il ballerino (78% per lui, 21,9% per lei). La cantante è stata eliminata con una media voti del 37%, contro il 63% di Rojas.

A a far storcere il naso ai fan della partenopea, sono state anche le tante critiche che sono state rivolte alla giovane da parte dei giornalisti in collegamento: gran parte degli assegnatari del premio della critica, infatti, hanno sostenuto Gaia per tutta la sera e a Giulia hanno consigliato di continuare a studiare perché ancora non sarebbe pronta a fare il grande salto nel mondo della musica.

Gli ascolti della finalissima di Amici

La sfida finale tra Gaia e Javier è stata votata esclusivamente dal pubblico: l'ultimo televoto della diciannovesima edizione di Amici, ha visto la cantante trionfare con il 53,4% (per il ballerino il 46,6% delle preferenze).

La puntata conclusiva di quest'annata del talent-show Mediaset è stata seguita da 4,8 milioni di spettatori, per uno share del 22,8%. Un buon risultato quello ottenuto dal serale, che nel 2020 ha sempre fatto registrare ascolti buoni e nettamente superiori rispetto a quelli dell'edizione precedente vinta da Alberto Urso.