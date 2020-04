Si è conclusa meno di un mese fa la diciannovesima edizione di Amici, quella che è stata vinta da Gaia Gozzi. Dopo che la conduttrice ha lasciato intendere che la versione "All Star" del talent-show dovrebbe andare in onda a partire da metà maggio, la produzione ha informato i fan che sono iniziati i casting per la scelta degli allievi che comporranno la classe dell'anno prossimo.

Iniziati i provini online di 'Amici 20'

La ventesima edizione di Amici si farà: è questa la notizia che circola in rete nelle ultime ore, ovvero da quando i profili social ufficiali del talent-show hanno confermato l'inizio delle selezioni per gli allievi che animeranno le puntate il prossimo autunno.

Salvo cambiamenti dell'ultima ora, infatti, la scuola più famosa d'Italia dovrebbe tornare tra ottobre e novembre con la fase che precede il serale, che a sua volta dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 la primavera successiva.

Oggi, mercoledì 22 aprile, si è saputo che la produzione è già al lavoro per cercare i talenti che nell'imminente futuro saranno chiamati a sostituire Gaia, Giulia, Javier e Nicolai, cioè i protagonisti dell'edizione conclusasi appena un mese fa.

Per il momento, i provini per partecipare ad Amici 20 saranno soltanto online: gli aspiranti allievi possono iscriversi sul sito Witty Tv ed inviare un video nel quale mettono in mostra il loro talento nel ballo o nel canto, in modo che gli addetti ai lavori possano cominciare a scegliere i migliori da incontrare poi di persona.

Rumors su 'Amici All Star' con Maria De Filippi

Se la ventesima edizione di Amici è confermata dal via alle iscrizioni per i casting, ci sono ancora dubbi sulla versione "Vip" che era stata annunciata prima dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia intera. Maria De Filippi e la sua produzione, infatti, avevano informato la stampa che il serale di quest'anno sarebbe stato diviso in due parti: sei puntate dedicate ai ragazzi in gara e altre quattro con ex allievi che hanno fatto carriera dopo la partecipazione al talent-show.

La formula denominata "All Star" del format, però, è stata rimandata quando le restrizioni che ha imposto il Governo sono diventate tante (divieto di assembramenti, vietato toccarsi o avvicinarsi a meno di un metro); dopo la vittoria di Gaia Gozzi, infatti, il programma di Canale 5 è stato interrotto con la promessa di un ritorno quando la situazione del nostro Paese sarebbe migliorata.

Interpellata qualche giorno fa in radio proprio su questo slittamento, la conduttrice ha fatto sapere che per ora la messa in onda di Amici è prevista non prima della metà di maggio, ma potrebbe subire un ulteriore cambio di palinsesto in base alle esigenze della rete.

I possibili nomi del cast di 'Amici All Star'

Nell'attesa di sapere la data ufficiale della messa in onda della prima puntata di "Amici All Star", i giornalisti sono alla ricerca dei nomi dei ragazzi che comporranno il cast di quest'inedita versione del talent-show.

Stando a quello che riporta l'ultimo numero di "Chi", dovrebbero partecipare al format di Canale 5: il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi, la neovincitrice Gaia Gozzi, i ballerini classici Javier Roja e Nicolai Gorodiskii, il danzatore Gabriele Esposito, il professionista Andreas Muller, i ballerini Sebastian Melo e Vincenzo Di Primo, il breaker Alessio Gaudino, il cantautore Enrico Nigiotti e l'ex XFactor Michele Bravi.

Tanti danzatori e pochi cantanti in questa lista ufficiosa che circola in rete da qualche ora: che Maria De Filippi stia preparando delle sorprese al pubblico, tenendo nascosti alcuni amatissimi protagonisti?