Questa sera, 23 aprile, su Canale 5 va in onda il quarto capitolo della saga di Pirati dei Caraibi, dal titolo "Oltre i confini del mare". Il film è diretto da Rob Marshall e, rispetto alle tre pellicole precedenti, mancano alcuni storici protagonisti, tra i quali Orlando Bloom e Keira Knightley.

Il personaggio principale è sempre Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp. Questo film è il sequel di "Ai confini del mondo" nonché penultimo della saga che si conclude con "La vendetta di Salazar", al momento nel palinsesto di Canale 5 per giovedì prossimo.

La trama di 'Oltre i confini del mare'

"Pirati dei Caraibi- Oltre i confini del mare" è un film del 2011 che ha riscosso grande successo al Cinema. La pellicola comincia con il ritrovamento di un naufrago al largo delle coste della Spagna. Questi afferma di essere un membro dell'equipaggio di Juan Ponce De Leon e soprattutto di sapere dove si trova la Fonte della Giovinezza. I Re Ferdinando VI di Spagna e Giorgio II d'Inghilterra faranno di tutto per essere i primi a trovare l'acqua miracolosa.

A Londra, Jack Sparrow riesce a salvare la vita a Joshamee Gibbs (Kevin McNally) che era stato incriminato per pirateria.

Il protagonista, inoltre, scopre che qualcuno ha rubato la sua identità per formare una ciurma. La fuga dei due pirati termina nel momento in cui vengono catturati dalla Guardia Reale Britannica: una volta al cospetto di Re Giorgio II, questi gli propone di partire per una spedizione capitanata da Hector Barbossa (Geoffrey Rush) che ha l'obiettivo di recuperare la Fonte.

Sparrow, dopo una rocambolesca fuga dal palazzo, si reca alla locanda "La figlia del capitano" dove apprende che la persona che ha rubato la sua identità è Angelica Teach (Penelope Cruz), figlia dell'illustre pirata soprannominato "Barbanera" (Ian McShane).

La donna rapisce Sparrow e lo conduce alla nave Queen Anne's Revenge, mentre Barbossa incarica Gibbs di trovare l'acqua miracolosa, poiché è l'unico - oltre a Jack - a sapere dove si trovi.

Sparrow, intanto, apprende che anche Barbanera vuole trovare la Fonte per garantirsi l'eterna giovinezza e sfuggire alla morte che, stando ad una profezia, troverà per mano di un uomo privo di una gamba. Per ottenere l'immortalità sono necessari i due calici d'argento appartenuti a Ponce De Leon e una lacrima di sirena: colui che beve nella coppa contenente la lacrima può beneficiare della vita eterna, mentre chi si abbevera solo dell'acqua è destinato a invecchiare precocemente.

Jack Sparrow salva Angelica

A Whitecap Bay, Barbanera riesce a catturare una sirena: Philip, un membro dell'equipaggio, se ne innamora e la chiama Serena. Dopo aver raggiunto la giungla dell'isola e aver recuperato i calici d'argento, Jack, Barbossa e Barbanera si incontrano alla Fonte. Improvvisamente sopraggiungono gli spagnoli che vogliono distruggere quel luogo considerato profano. Approfittando del caos, Barbossa trapassa con una spada avvelenata Barbanera e anche Angelica viene ferita nel tentativo di salvare il padre.

La Fonte però non può guarire entrambi: Sparrow raccoglie le ultime lacrime di Serena e le versa nei calici.

Barbanera si rivolge a Jack e gli chiede di salvare la figlia, e quest'ultimo fa quanto richiesto. Barbanera muore, mentre Angelica non perdona al pirata di aver fatto morire il padre per salvarla. Tra le curiosità del film da segnalare come, ad interpretare Angelica in alcune scene non sia stata Penelope Cruz ma la sorella Monica, poiché l'attrice durante le riprese era in dolce attesa.

La programmazione televisiva di giovedì 23 aprile

La programmazione televisiva di giovedì 23 aprile è piuttosto ricca e variegata. Oltre ai "Pirati dei Caraibi" su Canale 5, su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della Serie Tv "Vivi e lascia vivere" con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, mentre la prima serata di Rai 2 sarà occupata dal programma Tv "Salemme il bello...della diretta" con Vincenzo Salemme.

Su Rai 3, spazio al film d'azione del 2017 "Baby Driver-Il genio della fuga" con Lily James e Ansel Elgort. Paolo Del Debbio condurrà su Rete 4 il talk-show di approfondimento politico Dritto e rovescio, i cui protagonisti saranno non solo personaggi politici, ma anche gente comune.

Su Italia 1 andrà in onda il film del 2015 "Bus 657" con Robert De Niro e Jeffrey Dean Morgan. Su La 7, il giornalista Corrado Formigli condurrà una nuova puntata di PiazzaPulita. Infine su Tv8 e Nove saranno trasmessi rispettivamente il programma Tv "La notte dei record" e il film di genere commedia "Come farsi lasciare in 10 giorni" con Kate Hudson e Matthew McConaughey.