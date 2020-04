Ieri, venerdì 3 aprile, si è conclusa la diciannovesima edizione di Amici: a trionfare tra i quattro finalisti, è stata Gaia Gozzi. La cantante ha battuto al televoto il ballerino Javier Rojas, che però è risultato il primo del circuito danza e il destinatario del premio della critica dei giornalisti. Nel corso della diretta, c'è stato anche spazio per un piccolo battibecco tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano dopo l'eliminazione di Nicolai dalla gara.

La classifica di Amici 19: Giulia soltanto terza

In un clima surreale e diverso dal solito, il serale di Amici si è concluso ieri con la vittoria che molti si aspettavano: Gaia Gozzi, favorita da settimane, ha avuto la meglio sugli altri tre finalisti.

La serata del 3 aprile è iniziata con un omaggio musicale da casa di ex allievi (Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giordana Angi, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti) al momento delicato che stiamo vivendo con il brano "Un senso" di Vasco Rossi"; i protagonisti di questa edizione del talent-show, accompagnati da Stash dei The Kolors, hanno interpretato "Il mondo" con il supporto dei professionisti del cast.

Il primo girone, votato al 50% da televoto e Var, ha stabilito che il quarto classificato di quest'anno è Nicolai: il ballerino classico ha perso il confronto diretto con Javier, che invece ha vinto il circuito danza e 50mila euro.

Il cubano si è sfidato con Giulia Molino alla fine del secondo girone (vinto da Gaia per volere di televoto e giuria di qualità): la cantante napoletana ha avuto la peggio e si è piazzata sul terzo gradino del podio non senza versare copiose lacrime.

Maria nervosa ad Amici: rimprovero ai prof di ballo

Quando Nicolai è stato escluso dalla gara, i pochi protagonisti del cast che erano presenti in studio si sono alzati in piedi per applaudire alla sua indiscussa bravura. È proprio in questo momento, però, che Maria De Filippi si è accorta che i tre professori di ballo sono stati gli unici a non omaggiare il ragazzo che era appena stato eliminato dalla finale di Amici.

"Posso dire che trovo tutto questo sbagliato? Lui sta salutando e ringraziando tutti, e voi non vi alzate in piedi", ha tuonato la conduttrice rivolgendosi soprattutto ad Alessandra Celentano. È con quest'ultima, infatti, che la padrona di casa ha intavolato un battibecco acceso, molto simile a quelli che ha avuto un paio di settimane fa in diretta per difendere Javier e la sua uscito dallo studio.

"Lo trovo un comportamento ineducato", ha aggiunto la presentatrice mentre l'insegnante provava a spiegare che lei non si alza mai per nessuno, che questo è il suo modo di fare e che non cambierà ora che è stata rimproverata in Tv.

Maria ha preferito non portare avanti la discussione per rispetto dei tre ragazzi che stavano ancora gareggiando ma, presa dall'ira del momento, si è scordata di premiare Javier come migliore del circuito danza.

Buoni ascolti per la finale di Amici 19

La sfida finale tra Gaia e Javier è stata lunga e molto difficile soprattutto per il ballerino, che ha dovuto riproporre più di dieci coreografie nel corso della serata, mostrandosi seriamente provato e stanco poco prima dell'elezione del vincitore.

Il premio Tim è stato vinto dalla Gozzi (il suo brano "Coco Chanel" è il più ascoltato sull'app della compagnia che supporta il talent-show), mentre il premio della critica assegnato dai giornalisti in collegamento da casa, dal valore di 50mila euro, è finito tra le mani di Rojas.

Per Giulia e Nicolai la piccola consolazione del premio Marlù (assegnato a tutti e quattro i finalisti) dal valore di 7mila euro.

La diciannovesima edizione di Amici si è conclusa con lo svelamento del nome del primo classificato sulle note di "We are the champions": il pubblico, attraverso il televoto, ha premiato Gaia, che dopo il secondo posto ad X Factor nel 2016 ha avuto il suo riscatto personale.

L'ultima puntata del serale del talent-show di Canale 5, è stata seguita da 4,8 milioni di spettatori, per uno share del 22,8%.