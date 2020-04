La soap opera Il Paradiso delle Signore vanta ben 160 episodi soltanto nella quarta stagione, attualmente in programmazione su RaiUno, sebbene al momento, causa emergenza sanitaria globale, le riprese sono state momentaneamente interrotte e si è ipotizzato possano ripartire nel mese di settembre, virus permettendo. Nella puntata del 10 aprile 2020 le anticipazioni raccontano che Umberto sarà amareggiato e deluso dal comportamento di Adelaide e deciderà di non salutarla. La di Sant'Erasmo, però, farà il primo passo verso il cognato presentandosi a casa sua, prima di partire per il viaggio di nozze con Achille.

Marta, invece, proseguirà a nascondere al marito Vittorio di assumere farmaci per favorire la gravidanza.

Il Paradiso delle Signore, spoiler del 10 aprile: Federico ignora Roberta

Il 125° episodio della fiction andrà in onda venerdì 10 aprile su RaiUno alle ore 15:40 e, secondo gli spoiler, Umberto verrà a conoscenza dell'imminente partenza per la luna di miele di Adelaide e gli farà esplicitamente intendere di non volerla salutare. Il primo passo, però, lo farà la novella sposa presentandosi alla villa del Guarnieri Senior facendogli sapere come non sia possibile continuare ad ignorare il sentimento che li lega.

Nel frattempo Roberta proverà a farsi perdonare da Federico che, in attesa di essere operato in Svizzera, continuerà ad ignorare la sua ex ragazza. Inoltre Vittorio verrà a conoscenza delle menzogna raccontata da Laura circa le uova di pasqua da creare, rimanendo piuttosto deluso da tali bugie. Difatti la nuova Venere ha realizzato le uova di cioccolata nella dimora Amato, servendosi oltretutto del prezioso aiuto di Agnese, senza proferir parola su ciò al Conti.

Ludovica svela una verità sconcertante a Cosimo e Riccardo

Superata l'arrabbiatura iniziale, Vittorio Conti deciderà di sorvolare sulle menzogne di Laura, anche in vista del difficile passato della ragazza, e deciderà di perdonarla. Marta avvertirà un grande disagio vedendo suo marito donare un'ulteriore opportunità alla Parisi e avrà difficoltà a nascondere la propria amarezza, anche in virtù dell'omissione circa la cura per la sterilità che sta seguendo.

Infine Cosimo deciderà di organizzare una cena dove parteciperanno Federica e Riccardo: la serenità della serata, però, verrà rovinata da una verità sconcertante che la Brancia Di Montalto svelerà ai due ragazzi. Il giovane rampollo dei Guarnieri, sconvolto da tali esternazioni, sarà costretto a rimettere in discussione le proprie posizioni, sebbene da poco aveva ritrovato serenità e felicità nella storia d'amore con Angela.