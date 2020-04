Potrebbero esserci nubi all'orizzonte per la coppia nata al trono over di Uomini e donne formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo aver informato i fan di essere insieme per affrontare la quarantena legata all'emergenza sanitaria del Covid-19, i due si erano fatti spesso vivi sui social. Foto su Instagram e divertenti video su TikTok dimostravano che tutto procedeva per il meglio, ma adesso qualcosa potrebbe essere cambiato. Infatti, da molti giorni i due non danno notizia della loro convivenza e visti i numerosi problemi che la coppia ha affrontato in passato, i fan credono che potrebbe trattarsi di una nuova crisi, anche se né Ida né Riccardo hanno confermato o smentito.

Il silenzio social di Ida e Riccardo

Cosa sta accadendo tra Ida e Riccardo? Questa è la domanda che nelle ultime ore si sanno facendo i sostenitori della coppia del trono over che ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne. Il dubbio su una possibile crisi in corso proviene dai social. Da tanto, troppo tempo, la coppia non pubblica foto insieme: dopo i primi giorni di quarantena sotto lo stesso tetto, che a detta della Platano stessa stavano procedendo nel migliore dei modi, i due si sono chiusi nel silenzio.

E' possibile che l'idillio si sia già rotto, ma considerando il periodo storico che l'Italia sta attraversando non è escluso che i due abbiano deciso di tenere un profilo basso.

In ogni caso, i fatti sono i seguenti: dallo scorso 14 marzo non vi sono scatti che vedono Ida e Riccardo protagonisti e Guarnieri, che dopo l'ultima lite aveva cancellato in un momento di rabbia le foto con la sua compagna, non è mai più ripostata alcuna.

I fan, a gran voce, stanno chiedendo ai due di farsi vivi, ma né l'ex dama né l'ex cavaliere hanno dato seguito alla curiosità preferendo non dare spiegazioni a nessuno.

La convivenza di Ida e del Guarnieri

Il tutto appare molto strano, visto che la coppia pareva aver superato brillantemente la convivenza, almeno fino a qualche giorno fa. In ogni caso, Ida e Riccardo non sono nuovi ai tira e molla che da sempre hanno caratterizzato la loro relazione.

E mentre la quarantena pare aver ricomposto la coppia formata da Pamela Barretta e Enzo Capo, che si erano separati dopo una litigata, per la Platano e il Guarnieri ci potrebbero esserci nuovi problemi in vista ma nessuno sa di che tipo.

Adesso non resta che attendere un cenno da parte dei diretti interessati. Ida è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram per cui è possibile che ben presto sia proprio lei a dare delle indicazioni valide sulla questione. I fan, ovviamente, sperano che si tratti di un falso allarme ma nulla si può escludere al momento. Ogni risposta è rimandata al prossimo post social.