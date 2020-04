La soap opera Il Paradiso delle Signore ha salutato il pubblico di Rai 1 dopo una stagione di grande successo e intanto si pensa già a quello che succederà nel corso delle nuove puntate, che andranno in onda soltanto nel corso della prossima stagione televisiva. Tuttavia, non mancheranno i colpi di scena e ci sono già le prime anticipazioni su quello che vedranno gli spettatori e appassionati della celebre soap opera pomeridiana.

Occhi puntati, per esempio, sulla coppia composta da Roberta e Federico, i quali si ritroveranno dopo il momento di forte crisi che hanno vissuto.

Il Paradiso delle signore, spoiler nuove puntate prossima stagione: la resa dei conti tra Marcello e Federico

Nel dettaglio, a dare qualche anticipazione sulle nuove puntate della prossima stagione de Il Paradiso delle signore è stata l'attrice Federica De Benedettis, la quale presta il volto al personaggio di Roberta Pellegrino all'interno della soap opera di Rai 1.

L'attrice ha svelato che nelle ultime scene che sono state girate, ma non ancora trasmesse in televisione, Roberta riuscirà a rivedere Federico dopo la fatidica operazione che il ragazzo ha affrontato in Svizzera per tornare di nuovo a camminare.

L'operazione andrà a buon fine e Federico accetterà di rivedersi di nuovo con Roberta, sebbene in un primo momento proverà a metterla da parte. Gli spoiler della soap opera, però, rivelano che alla fine capitolerà e durante il loro incontro ci sarà la tanto attesa resa dei conti finali.

Per la Pellegrino, infatti, questa sarà l'occasione per capire se il suo sentimento nei confronti di Federico era influenzato soltanto dalla sua delicata situazione fisica, oppure se si tratta di vero amore. Ma la decisione finale spetterà anche a Federico, dato che dovrà decidere se perdonare oppure no Roberta dopo il bacio che c'è stato con Marcello.

Marta e Vittorio: sorpresa in arrivo per la coppia

Ma questa non è l'unica novità che al momento viene fuori circa le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva su Rai 1. Altre anticipazioni, infatti, arrivano anche da Alessandro Tersigni, che in una recente intervista concessa a VanityFair, ha svelato che Vittorio e Marta avevano in serbo una gradita sorpresa per tutti i loro fan, ma dato lo stop alle riprese bisognerà attendere un po' di tempo.

E non si esclude che la sorpresa possa avere a che fare con un bambino in arrivo, dato che Marta nel corso delle ultime puntate trasmesse su Rai 1 aveva cercato in tutti i modi di restare incinta, sperimentando anche una nuova cura.

Il loro sogno di allargare la famiglia si concretizzerà nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo prossimamente.