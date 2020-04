Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, i fans assisteranno alla nascita di un triangolo amoroso formato tra Rosa Solozabal, Adolfo De Los Visos e Marta. Gli spoiler spagnoli, svelano che la secondogenita di Ignacio perderà il lume della ragione dopo aver appreso che la sorella maggiore ha una tresca con il suo fidanzato.

Il Segreto: Adolfo diviso tra le due sorelle Solozabal

Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo, trasmesse prossimamente su Canale 5, segnalano che Rosa avrà una delusione d'amore.

La secondogenita di Ignacio, infatti, scoprirà che Adolfo ha baciato sua sorella Marta. Tutto avrà inizio, quando il Solozabal proibirà alla figlia di continuare a vedere il fratello di Tomas. Di conseguenza, la giovane convincerà la sorella maggiore ad incontrare il De Los Visos per fargli capire che è stata rinchiusa in casa contro la sua volontà. Durante uno di questi incontri, Marta dimostrerà di avere una certa attrazione per Adolfo, tanto da arrivare a dargli un bacio sulla bocca. In questo modo, la ragazza tradirà la fiducia della sorella, tanto da confessare a Manuela di essersi presa una cotta per l'erede di Isabel.

Marta bacia Ramon

I nuovi spoiler de Il Segreto, svelano che Marta avvertirà Rosa che l'interesse amoroso di Adolfo potrebbe non essere sincero. Tuttavia, quest'ultima non vorrà sentire ragioni, tanto da continuare a vederlo. Per questo motivo, la sorella maggiore delle Solozabal sarà costretta ad allontanarsi dal fratello di Tomas, tanto da mostrarsi in atteggiamenti compromettenti con il cugino Ramon.

Ma ecco, che la giovane si pentirà di aver dato una delusione d'amore al De Los Visos, sebbene persista nel suo piano per evitare che Rosa scopra la verità. Nel frattempo, il figlio di Isabel inizierà a condurre una vita dissoluta, tanto da frequentare una bisca clandestina ed affogare i dispiaceri d'amore in una bottiglia d'alcool. Una sera, completamente ubriaco si recherà alla Casona per avere una spiegazione dalla maggiore delle sorelle Solozabal.

Rosa scopre la storia tra la sorella maggiore e il De Los Vivos

Durante l'incontro, Adolfo chiederà a Marta per quale ragione abbia dato un bacio a Ramon, nonostante il loro avvicinamento di qualche giorno prima. Un discorso, che verrà spiato da Rosa, nascosta nelle scale della tenuta. Quest'ultima, a questo punto, apparirà sconvolta, tanto da non esitare ad aggredire la sorella maggiore il pomeriggio successivo. In questa circostanza, la Solozabal preciserà che non perdonerà mai il suo gesto. In seguito, la giovane comincerà a dare segni di pazzia, compiendo un atto eclatante durante i festeggiamenti in onore della partenza di Ignacio, intenzionato a ritornare a Bilbao con le sue tre figlie.

Peccato che Rosa non sia disposta a seguirlo, in quanto non vuole rinunciare al De Los Visos, diventato la sua ossessione.