Le anticipazioni della soap Beautiful, giunte a noi dall'America, rivelano che presto vedremo la giovane Sally Spectra alle prese con una grave malattia invalidante. Infatti la ragazza avrà strani sintomi che la faranno preoccupare.

Beautiful: i primi segnali della malattia di Sally

Sally sarà alle prese con un bozzetto, quando improvvisamente le sue mani cominceranno a tremare al punto tale che non riuscirà più a disegnare. La giovane deciderà di non parlarne con nessuno della sua condizione di salute.

Tuttavia Katie vedrà in che stato è la nipote e la convincerà a farsi visitare da un medico. Katie accompagnerà la stilista dal medico di famiglia che le prescriverà delle analisi approfondite. Purtroppo i risultati diranno che Sally soffre di una grave malattia degenerativa.

Beautiful: Waytt lascia Flo per Sally malata

A sapere delle condizioni della ragazza sarà solo Katie, alla quale Sally chiederà di non raccontare a nessuno della sua malattia, neanche ai suoi familiari. Intanto Waytt, sempre più legato a Flo, starà vivendo una felice relazione amorosa.

Katie non riuscirà a mantenere il segreto sulla nipote e racconterà tutto prima al marito Bill e poi a Waytt, pregandoli di non dire a nessuno di sapere la verità, sopratutto a Sally che non vuole la pietà di nessuno. Tuttavia Katie non si arrenderà e cercherà di convincere la nipote a non arrendersi alla malattia e di avere un consulto medico, ma soprattutto di parlarne con i suoi cari, affinché abbia un supporto affettivo.

Alla fine, Sally deciderà di raccontare tutto al suo ex Wyatt. La donna gli confiderà di avere poche settimane di vita. Waytt scoperta la verità sulla salute della sua ex, le proporrà di andare a vivere nuovamente insieme, deciso a lasciare Flo pur di aiutare e sostenere la sua ex. La notizia della malattia incurabile e degenerativa di Sally arriverà alle orecchie dei Forrester. Tempo prima, la giovane stilista propose dei bozzetti di abiti a Ridge e Steffy che tuttavia non li avevano convinti.

Infatti i due Forrester decisero di scegliere gli abiti della collezione di Hope a discapito dei disegni di Sally. Ma Katie si recherà dal cognato e lo pregherà di dare alla giovane Spectra un’ultima soddisfazione lavorativa. Ridge non potrà fare altro che accontentare la richiesta della cognata e inserirà alcuni bozzetti di Sally nella linea Couture. La notizia farà gioire non poco la povera Sally che deciderà di accettare anche la proposta di Waytt di ritornare a convivere insieme.

Beautiful: le bugie di Sally

Finalmente Sally riceverà soddisfazioni sia in ambito lavorativo che amoroso grazie alla sua malattia.

In seguito si scoprirà che Sally in realtà sta benissimo. La donna pur di non perdere l'amore di Waytt escogiterà grazie l'aiuto di un'amica medico, il piano diabolico di fingersi malata. Flo in un primo momento crederà alla malattia della sua rivale in amore, ma in seguito comincerà ad avere dubbi. Infatti Flo deciderà di indagare su Sally e la dottoressa Escobar.