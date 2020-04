Nonostante l'emergenza sanitaria, a causa della quale molti programmi televisivi sono stati sospesi, continuano gli episodi di Beautiful, la famosissima e longeva soap opera americana di Canale 5 con protagonisti John McCook e Katherine Kelly Lang. Gli spoiler che riguardano le puntate che verranno trasmesse la settimana prossima, da lunedì 4 a sabato 9 maggio, contengono tanti colpi di scena e sorprese, che, come sempre, animeranno il primo pomeriggio dei fedelissimi fan della soap. Fra le tante novità, le anticipazioni sveleranno il patto di Shauna e Zoe con Flo, la gelosia di Wyatt nel sorprendere Sally e Thomas molto vicini, le pressioni di Amelia su Liam e l'accoglienza di Flo alla Forrester Creations.

Katie rifiuta la proposta di matrimonio di Bill

Katie va a trovare Brooke per dirle di aver rifiutato la proposta fattale da Bill di diventare sua moglie. La donna però non sa che Spencer non è rimasto affatto male per il suo rifiuto e che, addirittura, quest'ultimo non ha perso tempo a rimpiazzarla con Shauna. Intanto Flo vuole raggiungere Hope per raccontarle la verità su Beth, ma viene fermata da Zoe, che la spinge facendola cadere a terra. Dal momento che ormai tutti sono a conoscenza del fatto che Flo appartiene alla famiglia Logan, Hope chiede a Ridge e a Brooke di farla entrare alla Forrester Creations.

Dopo qualche perplessità iniziale, Ridge accoglie la proposta di Hope. Intanto Shauna scopre che Flo vuole svelare a Hope tutta la verità su Beth, ossia che quest'ultima è viva. Convinte che la cosa migliore sia lasciare le cose come stanno per non causare sofferenza a più persone, Shauna e Zoe fanno di tutto per convincere Flo a non parlare con Hope.

Flo viene accolta alla Forrester Creations

Mentre Wyatt si ingelosisce scoprendo all'improvviso Sally e Thomas molto vicini e in atteggiamenti confidenziali, Amelia cerca di convincere Liam a lasciare Hope e rimanere a Parigi assieme a Steffy e le due figliolette, Kelly e Phoebe.

Wyatt ha un'accesa discussione con Sally: se il ragazzo è geloso per la scena di complicità che ha visto, la donna non è d'accordo sul fatto che lui abbia ripreso a frequentare Flo, la sua ex. Frattanto Flo si fa convincere da Shauna e Zoe e decide di tenere nascosta ad Hope la verità su Beth: tutte e tre stringono un patto. Flo viene accolta amorevolmente alla Forrester Creations da Hope, Ridge e Brooke.

Dopo aver scoperto, grazie al test del DNA, che la ragazza è figlia di Storm Logan, iniziano a considerarla una parente a tutti gli effetti.

'Beautiful' va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 13:40. Le repliche della soap opera americana possono essere riviste in qualsiasi momento su Mediaset Play nella sezione dedicata.