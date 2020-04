In una intervista al settimanale DiPiù Tv Gemma Galgani ha parlato di diversi temi, ha toccato alcune dinamiche relative alla trasmissione Uomini e donne e il suo rapporto con Tina Cipollari. In merito al dating della De Filippi la dama torinese ha rivelato: "Tutto quello che capita a Uomini e Donne è vero", smentendo chi voleva un format preconfezionato e pilotato. Gemma nei confronti di Tina ha invece sostenuto con schiettezza: "Le mie amiche dicono che è invidiosa".

Le parole di Gemma Galgani su Tina Cipollari

Gemma Galgani ha rilasciato un'intervista a DiPiù Tv e ha snocciolato le sue verità rispetto al rapporto controverso e litigioso con Tina Cipollari. Le due dame sono spesso protagoniste di accese discussioni all'interno del programma Uomini e Donne. Gemma, da dieci anni a questa parte, sta continuando a cercare l'amore e la felicità partecipando al dating di Maria De Filippi. La dama torinese ha asserito che Tina ha continuato ad infastidirla anche durante il nuovo format della trasmissione: "Speravo nella nuova edizione fosse più buona".

Gemma ha rivelato di non riuscire sempre a far finta di niente e, a volte, le polemiche e le cattiverie lanciate dalla Cipollari la fanno piangere e star male. L'ex di Giorgio Manetti è stata incalzata con alcune domande e le è stato chiesto se Tina possa avere paura di essere offuscata da lei, Gemma a quel punto ha risposto in maniera perentoria: "Le mie amiche dicono che è invidiosa". In sostanza la Galgani ha sostenuto che l'opinionista sia gelosa del fatto che lei sia alta e magra e del fatto che non abbia bisogno di ritocchi estetici per mantenersi in forma.

Gemma parla della trasmissione Uomini e Donne

Molti telespettatori si sono sempre chiesti, e probabilmente continuano a farlo, se la trasmissione Uomini e Donne segua un copione ben preciso o comunque se sia pilotata. Gemma Galgani ha risposto in maniera ferma e perentoria a questa domanda: "Tutto quello che capita a Uomini e Donne è vero", sono state le parole categoriche della dama torinese. Il nuovo format prevede collegamenti in videochiamata e interazioni via chat, tutto questo per presarvare le persone dall'emergenza sanitaria in atto nel Paese.

La Galgani non fa altro che leggere i messaggi che le sono arrivati da potenziali spasimanti e Tina Cipollari ha il compito di criticarla e polemizzare su tutto quello che riguarda la torinese. Questi siparietti vengono criticati da molti perché ai loro occhi sembrano costruiti solo per fare audience, ma come ha sostenuto in precedenza Gemma sarebbe tutto vero e senza filtri. L'ex di Juan Luis ha affermato che anche le sue lacrime sono sempre autentiche e non programmate.