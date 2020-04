Anche nella puntata di Beautiful in onda martedì 14 aprile non mancheranno i colpi di scena, dato che sarà arrivato il momento tanto atteso da Flo, la quale sta per sapere finalmente chi è il suo padre naturale.

Anche Wyatt e Bill saranno ansiosi di conoscere gli esiti del test del DNA. Il primo perché vorrà sapere se realmente la giovane sia sua sorella, mentre il secondo per escludere di avere una figlia. L'attesa per leggere i risultati sembrerà però lunghissima.

Beautiful, spoiler puntata del 14 aprile: Wyatt e Flo potrebbero essere fratello e sorella

Dopo le rivelazioni di Shauna la quale, come noto, suppone che proprio Bill Spencer possa essere il padre naturale di Flo, il magnate si troverà nel suo ufficio proprio insieme a Shauna, Quinn e Wyatt per discutere della questione. Wyatt vorrà sapere di più sul rapporto intercorso tra la madre di Flo e suo padre, in attesa dell'arrivo degli esiti del test del DNA. Il figlio di Quinn infatti, è incredulo e avrà il timore che la giovane Fulton possa essere in realtà sua sorella.

I due come noto, in passato, avevano avuto una relazione e, se le affermazioni di Shauna corrispondessero al vero, avrebbero avuto un rapporto incestuoso. Inoltre Wyatt, sembra nutrire ancora dei forti sentimenti per la sua ex, anche se attualmente è fidanzato con Sally.

Per Flo si avvicina il momento di scoprire l'esito del test del DNA

Durante il confronto con Bill, Shauna e Quinn, Wyatt farà tutte le supposizioni del caso, ma si ritroverà suo malgrado, a dover ammettere che Bill potrebbe essere in realtà il padre di Flo.

Nel frattempo giungerà la mail riguardante proprio gli esiti del test del DNA e Bill sarà impaziente di leggerli, ancor prima che Flo li raggiunga in ufficio. Wyatt, al contrario del padre, deciderà di aspettare l'arrivo della Fulton e, come rivelano le anticipazioni sulla puntata del 14 aprile, l'attesa sembrerà essere lunghissima. I risultati del test di paternità potrebbero cambiare per sempre l'esistenza di molti dei protagonisti di Beautiful, in primis Flo, Wyatt e Bill.

Dagli spoiler sulle prossime puntate però, si verrà a conoscenza di un ulteriore e clamoroso risvolto legato al test del DNA e che farà tirare un sospiro di sollievo soprattutto a Wyatt e Bill.

Per ulteriori dettagli sulla puntata in onda martedì 14 aprile, non resta che seguire l'appuntamento con la saga dei Forrester su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi ultimi sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata. Si ricorda infine che la soap tv Beautiful va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato.