Federico Rossi e Benjamin Mascolo, meglio conosciuti come Benji & Fede, hanno annunciato attraverso Instagram l’uscita di ‘Naked’, un libro scritto a quattro mani che sarà disponibile per il 5 maggio. La pubblicazione era prevista per il 17 marzo ma è poi stata bloccata a causa dell’emergenza nazionale ancora in atto.

Il libro comunque era già disponibile in pre-order sulle piattaforme online. Il duo, formatosi a Modena, hanno anticipato che leggeranno, in diretta sui social, qualche piccola parte nei prossimi giorni, in attesa dell’uscita ufficiale.

Sul loro profilo ufficiale hanno annunciato quindi l’uscita del loro libro ringraziando i fans che hanno saputo aspettare. Attraverso il loro secondo libro potremo scoprire il perché il duo, divenuto popolare grazie al singolo ‘Dove e quando’ ha deciso di separarsi. Qualche mese fa i due ragazzi hanno deciso di prendersi un periodo di pausa, e il concerto previsto per il 3 maggio, all’Arena di Verona doveva essere l’ultimo insieme, rimandato a causa del Coronavirus.

Federico dedica il libro alla sua bella Paola Di Benedetto

Federico ha deciso di presentare ‘Naked’ sui suoi social con una dedica speciale alla sua fidanzata Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dolcissime le parole del giovane cantante per la sua amata. I due sono infatti una coppia affiatata, hanno un bel rapporto, rafforzato ancora di più dalla partecipazione di Paola al Gf Vip, che li ha visti lontani per quattro mesi.

Il bel Federico durante la permanenza di Paola nella casa più famosa d’Italia, ha sempre difeso la sua fidanzata dagli attacchi degli altri concorrenti e dei telespettatori. Anche se la decisione del duo di separarsi è stata dura, Federico ha trovato l’appoggio di Paola che lo sostiene ed è la sua prima fan.

In ‘Naked’ racconti inediti e tutti i retroscena del loro successo

Se già nel primo libro ‘Vietato smettere di sognare’ il duo avevano raccontato come è iniziata la loro passione, in quest’ultimo Benji & Fede si sono messi, come suggerisce il titolo, a ‘nudo’.

Racconti inediti che sapranno certamente apprezzare le fans. Con ‘Naked’ i due ragazzi sveleranno tutti i retroscena del loro successo ottenuto in questi ultimi anni. Il concerto all’Arena di Verona previsto per il 3 maggio e che doveva essere l’ultimo, è ovviamente rinviato a data da destinarsi e i biglietti acquistati rimarranno validi anche per la futura data che verrà resa ufficiale entro il 31 luglio 2020. In questo evento live ripercorreranno la loro carriera dagli esordi attraverso i loro quattro album pubblicati, il fino alla decisione della rottura. Magari questo periodo di riflessione servirà a questo duo a ritornare sui loro passi, per la gioia delle loro fans.