Pamela Prati è tornata. Già, perché la famosa soubrette, dopo il caso mediatico sul suo presunto compagno “Mark Caltagirone”, è tornata a far parlare di se. La showgirl, infatti, ha annunciato in una intervista a Novella 2000, che presto uscirà ( precisamente il 7 maggio) in tutte le librerie, un’autobiografia, intitolata “Come una carezza”. In questa, Pamela Prati, si è raccontata a 360 gradi. Nell’intervista, inoltre, la showgirl sarda, dopo aver raccontato i dettagli di questo progetto inedito, ha menzionato i pochi veri amici che ha (tra cui Valeria Marini e Pier Francesco Pingitore) e di come sta affrontando questo periodo da quarantena insieme ad alcuni familiari.

’Come una carezza’ è pre-ordinabile su Amazon

Erano diversi anni che Pamela Prati desiderava scrivere un libro. Oggi, finalmente, la donna è riuscita ad esaudire uno dei suoi più grandi desideri. Pamela Prati, ha raccontato al giornale diretto da Roberto Alessi, di aver trovato la forza di scrivere questa autobiografia, dopo aver vissuto un periodo difficile, proprio dopo il caso “Mark Caltagirone”. “Volevo che si sapesse chi è Pamela, la sua solitudine, la disperazione di non avere una famiglia…”, ha spiegato infatti la donna durante l’intervista.

È stata questa la motivazione, che ha spinto la soubrette sarda a raccontare tutta la sua vita: le sue vittorie, le sue sconfitte, le sue lacerazioni, ma anche la sua rinascita. “Come una carezza” uscirà in tutte le librerie della grande distribuzione a partire da giovedì 7 maggio. Il suo progetto inedito, sarà disponibile anche su diversi siti online, ed su alcuni di essi( ad esempio come la grande piattaforma Amazon) è già possibile preordinarlo.

Inoltre, Pamela Prati, ha voluto specificare di aver scritto questa autobiografia, non solo per se stessa, ma anche per aiutare tutti coloro che hanno avuto un problema e che sono caduti, ed hanno, ancora oggi, grandi difficoltà a rialzarsi.

Oggi Pamela è una donna più serena

Tutto il caos mediatico che si è creato in seguito all’affaire Mark Caltagirone, ha fatto molto soffrire Pamela Prati. Oggi, la bella 61enne sarda, sembra aver ritrovato la felicità anche grazie all’affetto dei suoi familiari.

È proprio con loro, infatti, che Pamela Prati, sta trascorrendo questo periodo di quarantena. La donna, infatti, in questo momento di lockdown, si trova a Ciampino (Roma), a casa con sua sorella e suo cognato. Pamela Prati, ha raccontato che passa le giornate a cucinare piatti tipici italiani, utilizzando solo materie prime tipiche della nostra terra. In modo particolare, si diletta nel preparare pietanze tipiche della sua terra d’origine: la bellissima Sardegna.