Nonostante l'interruzione, a causa dell'emergenza santaria, delle puntate inedite di 'Un posto al sole, la famosissima e simpaticissima soap opera partenopea trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì e ambientata nella spettacolare Posillipo, continuano ad essere trasmesse le repliche della soap relative alle puntate andate in onda nel 2012. Negli episodi, che andranno in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, vedremo Ferdinando fare una rivelazione eclatante a Greta, Vintariello deciso a lasciare Napoli, Rossella porre fine al suo fidanzamento con Gianluca, il perfido piano escogitato da Marina per allontanare Greta dalla vita di Roberto Ferri e Niko rinunciare all'Erasmus.

Gli episodi di 'Un Posto al Sole' sono sempre disponibili su Ray Play nell'apposita sezione dedicata alla soap opera e possono essere guardati in streaming oppure on demand.

Vintariello esce dal clan camorristico

Mentre Giulia è sempre più impegnata nel suo lavoro sociale al centro storico della città, Vintariello, per proteggere le persone che lo circondano, riesce a sganciarsi dal clan camorristico di cui faceva parte. Intanto, la Graziani deve affrontare le conseguenze della recessione e Rossella non riesce più a vivere serenamente il suo rapporto con il giovane Palladini.

Rossella decide di porre fine al suo rapporto con Gianluca

Nel momento in cui Serena vuole dare una possibilità a Tommaso, il destino sembra condurla verso un'altra strada. Sebbene il suo passato resti in agguato, Vintariello decide di andare via da Napoli. Rossella invece, stanca degli alti e bassi, pone fine al suo rapporto con Gianluca. Mentre Marina escogita un piano per allontanare Greta dalla vita di Ferri, Tommaso, in quanto interessato a Serena, cerca in tutti i modi di farsi ospitare dal cugino, ma Filippo sembra non essere d'accordo.

Ferdinando fa una rivelazione eclatante a Greta

Nel frattempo, Greta riceve una notizia eclatante da Ferdinando, mentre Niko ha un diverbio col padre, al quale ha nascosto la sua intenzione di andare in Erasmus. Il vigile Del Bue, invece, ignaro del fatto che la situazione gli sfuggirà di mano, affronta con decisione Virgilio. Roberto è tormentato da alcuni scrupoli verso la moglie e Greta, sconvolta dalla rivelazione di Ferdinando, vorrebbe accettare la proposta di quest'ultimo di scappare insieme.

'Un Posto al Sole' va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. Questa settimana la puntata di venerdì non sarà trasmessa a causa del concerto del primo maggio, che annualmente si tiene a Roma e che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria si terrà, in prima serata, in una forma del tutto nuova.