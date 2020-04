Giovedì sera alle 21:30 andrà in onda su Rai1 la terza puntata della serie tv 'Doc nelle tue mani', con due episodi inediti dal titolo 'L'errore' e 'Come eravamo'. Successo straordinario per la Fiction Rai che la settimana scorsa ha totalizzato oltre 8 milioni di spettatori con lo share del 29%. Nella puntata andata in onda giovedì 2 aprile si è assistito al dottore Fanti inizialmente determinato nel riconquistare l'ex moglie, ma poi deluso quando scopre che la donna è legata ad un'altra persona.

Inoltre Andrea Fanti riesce nell'intento di accedere alle email personali e viene a conoscenza di come è morto il figlio. La puntata si è conclusa con il medico che annuncia le dimissioni dall'ospedale all'ex moglie.

La trama del quinto episodio

'Doc - nelle tue mani' è una serie televisiva italiana del 2020, diretta da Jan Maria Viscolini e Ciro Visco con la produzione firmata Lux Vide. La fiction va in onda solo per 4 puntate, a causa dell'emergenza sanitaria che ha causato la chiusura dei set e la conseguente sospensione di tutte le riprese.

Nel quinto episodio dal titolo 'L'errore' si vede Giulia riportare in ospedale Andrea poiché una paziente chiede di essere visitata solo ed esclusivamente dal dottor Fanti e non accetta di essere curata da altri. La signora è ignara delle condizioni del medico, tuttavia Giulia lo riporta nel reparto di medicina interna. A causa della sua amnesia, il dottore Fanti provopca un grave errore che mette tutti gli specializzandi sotto pressione.

Lo stesso Fanti è richiamato dalla direttrice Tiberi e dal primario Sardoni, che gli rimproverano di avere quasi procurato una denuncia all'ospedale. Intanto Alba deve fare i conti con un forte risentimento che prova nei confronti della madre.

Anticipazioni sul sesto episodio e la replica su Raiplay

Il sesto episodio dal titolo 'Come eravamo' è incentrato sui ricordi del dottore Fanti e le vicende hanno luogo dieci anni prima, con Andrea che vive un periodo della sua esistenza particolarmente felice.

Ha una famiglia unita, una moglie con la quale intrattiene un rapporto di amore speciale ed è un medico entusiasta del proprio lavoro. Ed è in questa situazione che Andrea Fanti ha la prima occasione di fare carriera, ma questo si collega con la necessità di non vedere svanito quanto finora costruito. Da aggiungere la rivalità con il collega Marco Sardoni, che pone Andrea in una posizione che rischia di fargli perdere la prospettiva su chi sia realmente. In questo episodio possiamo notare come, dieci anni prima dell'incidente, il dottor Fanti è una persona spensierata, felice e amante del proprio mestiere, in netta contrapposizione rispetto a quanto visto fino ad ora.

Per chi non può seguire in diretta la terza puntata, può vederla in replica su Raiplay, il portale streaming gratuito di riferimento della rete Rai.