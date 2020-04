La finale della quarta edizione del GF Vip ormai è alle porte, e oltre a Teresanna Pugliese che ha manifestato il suo turbamento dopo essere stata eliminata, anche Licia Nunez si è mostrata parecchio perplessa. L’attrice tramite un’intervista riportata dal sito Fanpage, dopo aver ribadito che tutti i concorrenti hanno perso lo spirito del gioco a causa degli aggiornamenti sul Coronavirus, ha rivelato quali sono state le sue impressioni. L’ex gieffina ha raccontato che tornare alla normalità per lei è stato davvero scioccante, poiché non aveva ancora compreso ciò che c’era realmente fuori dalla porta rossa.

Licia infatti ha commentato il fatto di essersi trovata davanti a uno scenario assurdo, alla seguente maniera: “Sono passata da una reclusione all'altra".

Licia dopo l’eliminazione dal GF Vip: ‘Ho capito che tutto era cambiato’

Una delle concorrenti che ha abbandonato la casa del GF Vip 4, per volere del pubblico ad un passo dalla finalissima, nelle scorse ore si è raccontata grazie ad una lunga intervista. Si tratta di Licia Nunez, che ha fatto sapere che non è stato per niente facile per lei tornare alla sua solita vita.

Per cominciare la fidanzata di Barbara Eboli ha rivelato che non appena è stata eliminata ha avuto l’impressione di trovarsi sul set di un film, e di aver fatto fatica a riconoscere le persone con le mascherine. L'attrice ha continuato a sfogarsi pronunciando le testuali parole: "Ho avuto un pugno allo stomaco, ho capito che tutto era cambiato”. A questo punto l’ex gieffina ha raccontato anche ciò che ha provato il primo giorno fuori dal reality condotto da Signorini, rivelando di essersi sentita a disagio quando è andata in farmacia per essersi accorta che la gente non si guarda nemmeno negli occhi.

La Nunez crede che a portarsi a casa la vittoria del reality sarà Antonella Elia

Sull’esperienza televisiva appena vissuta, Licia ha ammesso che se si potesse tornare indietro non si farebbe sicuramente scappare l’occasione per rivolgere un ‘vaffa….o’ in più a qualcuno dei suoi ex compagni d'avventura. Sulla vittoria del famoso programma, invece la Nunez ha dichiarato di fare il tifo per Paolo Ciavarro, e ha aggiunto di credere che a vincere sarà Antonella Elia.

Alla domanda se abbia usato qualche strategia al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina ha detto che è impossibile non essere se stessi, soprattutto perché le proprie emozioni sono amplificate. Per terminare la fidanzata di Barbara Eboli ha dichiarato che se il rapporto che è riuscita ad instaurare con alcuni concorrenti avrà un proseguo anche fuori dalla casa di Cinecittà, vuol dire che ha speso bene il tempo che hanno passato insieme in questi tre mesi.