La nuova Serie TV di Rai1 'Doc - Nelle tue mani' continua a riscuotere un grande successo e il pubblico dimostra di apprezzare il lavoro svolto da tutto il cast . Luca Argentero nella fiction veste i panni del primario Andrea Fanti che, a causa di uno sparo, perde 12 anni di memoria e di conseguenza anche il suo prestigioso ruolo in ospedale. La serie, originariamente composta da otto puntate, a causa dell'emergenza sanitaria si interromperà il 16 aprile con la messa in onda della quarta, per tornare poi in autunno con le ultime quattro.

Fanti cerca di ricostruire la sua memoria

Giovedì 9 aprile andrà in onda in prima serata su Rai1 la terza puntata della fiction: Fanti è ancora alla ricerca della sua memoria e di un modo per ricucire il rapporto con l'ex moglie Agnese, mentre la sua assistente Giulia spera che da un momento all'altro Andrea si ricordi di lei e della loro relazione. In ospedale, intanto, Fanti causa non pochi problemi agli specializzandi e potrebbe mettere in serio pericolo l'ospedale stesso.

Doc, terza puntata: Andrea mette a rischio l'ospedale

Giovedì 9 aprile andranno in onda su Rai1 il quinto e il sesto episodio di 'Doc - Nelle tue mani', intitolati L'errore e Come eravamo. Nel primo dei due episodi, in ospedale arriva una paziente molto esigente che pretende di essere visitata solo dal dottor Fanti, ignara delle sue attuali condizioni di salute. Per evitare di peggiorare la situazione, Giulia riesce a richiamare in ospedale Andrea, che davanti alla paziente finge di essere ancora il primario del reparto: è proprio in questa occasione, però, che il medico commette un grave errore che rischia di mettere a repentaglio l'ospedale intero.

Nel sesto episodio di Doc gli spettatori faranno un tuffo nel passato

Il sesto episodio di 'Doc - Nelle tue mani', intitolato Come eravamo, offre agli spettatori della fiction la possibilità di fare un tuffo nel passato di Andrea Fanti: il medico si trova ancora nella sua bella famiglia felice, la famiglia che ancora oggi vorrebbe avere e che non riesce ad accettare di avere perso. Al lavoro, intanto, la competizione con il collega Marco si fa sempre più accesa e rischia di minare l'armonia familiare di Fanti.

Riccardo, uno degli specializzandi del reparto guidato da Fanti prima della sua amnesia, sembra avere un legame particolare con l'ex primario, legame non ancora venuto alla luce, ma che potrebbe essere al centro dei nuovi episodi in onda giovedì 9 aprile su Rai1 in prima serata. Le ipotesi a proposito della sua reale identità sono molteplici e non si esclude che Riccardo possa avere un legame molto stretto con il figlio di Fanti, morto quando era ancora un bambino a causa di un arresto cardiaco: il ragazzo, infatti, potrebbe avere ricevuto un trapianto grazie alla donazione degli organi voluta da Andrea per suo figlio.

Per scoprire la verità, non resta dunque che attendere il prossimo giovedì.