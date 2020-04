Sono state rinviate a data da destinarsi le riprese della fiction Tv 'Che Dio ci aiuti'. La fiction, arrivata alla sua sesta stagione, sarebbe dovuta andare in onda in autunno, ma a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, le registrazioni sono state bloccate. A dare la notizia in una intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni', è stata la protagonista della fiction e cioè l’attrice Elena Sofia Ricci, che interpreta l’amata Suor Angela. Le riprese, che si sarebbero dovute svolgere ad Assisi, sarebbero dovute iniziare a fine Marzo per terminare in estate.

Al momento quindi è tutto fermo. Sono state, infatti, bloccate le registrazioni di diverse Serie TV e di film, ma anche di numerosi programmi televisivi. Sarebbe stato impossibile registrare facendo rispettare tutte le misure di sicurezza varate. Se ne riparlerà al termine dell'emergenza sanitaria.

Elena Sofia Ricci ama molto il personaggio che interpreta

L’attrice ha fatto sapere ai fan della seguitissima fiction, che sia gli attori che il registra proveranno a fare di tutto per registrare le puntate e montarle nel più breve tempo possibile.

Fare previsioni non è facile, anche perché non si sa la data in cui queste inizieranno. Per il momento, Elena Sofia Ricci, ha voluto tranquillizzare tutti i fan di Che Dio ci aiuti, facendo sapere che non abbandonerà il suo amato personaggio. Infatti, l’attrice ha dichiarato che nonostante lei sia allergica alla serialità, non ha intenzioni di lasciare il personaggio di Suor Angela. "A me la suora, in fondo, sta simpaticissima.

Ed è per questo che, nonostante io sia allergica alla serialità, non la mollo”, una dichiarazione quella dell'attrice che tranquillizza tutti i fan. È stata confermata anche per la sesta stagione, inoltre, la presenza di altri personaggi amatissimi della fiction: in primis suor Costanza (interpretata da Valeria Fabrizi) e Azzurra (Francesca Chillemi). Ci sarà anche il grande ritorno di Diana Del Bufalo che interpreta il personaggio di Monica.

Oltre però alcuni grandi ritorni, ci dovrebbero essere anche degli addii: si vocifera, infatti, che l’amatissima coppia formata da Valentina e Gabriele (gli attori Arianna Montefiori e Cristiano Caccamo) non faranno parte del cast di Che Dio ci aiuti 6.

Le riprese si svolgeranno ad Assisi

Alla fine della quinta stagione di Che Dio ci aiuti si era detto che il convento degli Angeli sarebbe stato trasferito da Fabriano ad Assisi. Così sarà. La città umbra era pronta ad accogliere gli attori della soap a partire dalla fine del mese di Marzo. Però a causa dell'emergenza Coronavirus non è stato possibile dare il via alle attese riprese.