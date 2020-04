Teresanna Pugliese ha rilasciato un'intervista al portale SuperGuidaTv. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 oltre a parlare della sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, ha voluto fare chiarezza sulla partecipazione a Uomini e donne. Scendendo nel dettaglio, la giovane è tornata a parlare del corteggiamento a Francesco Monte.

Durante il reality-show di Canale 5 Teresanna Pugliese in una chiacchierata confidenziale con Paola Di Benedetto aveva lasciato intendere, che fu la redazione di Uomini e Donne a farla tornare negli studi del dating per corteggiare Francesco Monte.

Dichiarazioni che in poco tempo hanno fatto grande scalpore, per questo la diretta interessata ha deciso di fare delle precisazioni in merito.

Le ultime dichiarazioni di Teresanna

Teresanna Pugliese durante l'intervista a SuperGuidaTv è tornata a parlare della conoscenza con Francesco Monte. L'ex gieffina ha subito precisato, che le frasi mandate in onda sono state estrapolate da un discorso molto più lungo e dettagliato.

La Pugliese senza troppi giri di parole ha ammesso che chiunque la conosce sa bene che non avrebbe mai fatto una cosa grave in cui bisognava metterci la faccia: "In quel programma ci ho messo la mia faccia, la mia vita, i miei sentimenti e non avrei mai fatto una cosa chiesta da loro".

Teresanna ha rivelato di aver raccontato alla modella vicentina un episodio della sua vita, dopo che aveva visto una persona a cui era legata quando si trovava nella Capitale. La decisione di scendere le scale del dating per corteggiare Francesco Monte, era arrivata solamente in un secondo momento: "Sapevo di aver lasciato qualcosa in sospeso". La giovane ha affermato, che purtroppo a vent'anni è normale avere dei ripensamenti e dei cambiamenti d'umore repentini.

Tuttavia non avrebbe mai messo in gioco i suoi sentimenti, solo perché glielo avrebbe chiesto qualcuno.

L'ex gieffina omaggia Maria De Filippi

Teresanna Pugliese nel parlare della sua esperienza a Uomini e Donne prima come tronista e poi corteggiatrice, non ha potuto non parlare del rapporto instaurato con Maria De Filippi.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha speso delle parole d'affetto nei confronti della conduttrice Mediaset: "Maria la porto nel cuore.

La sua immagine è riprodotta puzzle dei ricordi della mia vita." La Pugliese senza troppi giri di parole ha confidato, che un giorno vorrebbe sentire nuovamente 'Queen Mary".

Infine prima di concludere il capitolo legato legato al dating-show di Canale 5, Teresanna Pugliese ha nuovamente ringraziato la redazione, poiché gli ha dato la possibilità di vivere una bella esperienza.