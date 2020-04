Veronica Burchielli ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne è tornata a parlare del suo ex fidanzato Alessandro Zarino. La bella ligure ha speso parole d'affetto nei confronti del suo ex compagno. Inoltre, non ha chiuso affatto ad un ipotetico ritorno di fiamma.

Come è ormai noto, Alessandro e Veronica non formano più una coppia. La giovane attraverso il suo account social ha ufficializzato la rottura con il personal trainer campano: "La strada di Alessandro si è divisa dalla mia", aveva scritto nella circostanza.

Le ultimi dichiarazioni di Veronica Burchielli

Veronica Burchielli questo pomeriggio è tornata ad interagire con i suoi follower. La giovane, complice anche la quarantena, ha deciso di rispondere alle domande dei fan. Tra le varie domande ricevute, non sono mancate quelle sulla relazione con Alessandro Zarino. In particolare un utente ha chiesto alla Burchielli se fosse propensa a un ritorno di fiamma.

La risposta della diretta interessata ha colto un po' tutti di sorpresa: "Credo che a volte bisogna lasciare il corso degli eventi alla vita".

Veronica ha confessato di non avere mai pensato di tornare con il suo ex, ma al contempo stesso non ha escluso nulla. La giovane, infatti, ha dichiarato che si affida alla legge dell'attrazione.

Per spiegare meglio la sua risposta, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato: "Se sarà destino...In un modo o nell'altro ci ricongiungeremo, al momento giusto con il cuore pronto". Questa non significa che Veronica voglia tornare con Alessandro, ma non ha neanche chiuso le porte alle reunion.

Prima di concludere la sua risposta, Veronica Burchielli ha precisato di non rinnegare nulla del suo passato. Al contrario ha ringraziato l'ex tronista campano ed infine gli ha augurato il meglio.

Andrea Iannone: Veronica mette a tacere i pettegolezzi

Nei giorni scorsi Veronica Burchielli era intervenuta sui social per mettere a tacere ogni tipo di pettegolezzo sul suo conto. Scendendo nel dettaglio, il blogger Amedeo Venza aveva notato dei 'like' sospetti con Andrea Iannone.

Visto il susseguirsi del Gossip e alcuni commenti poco carini, la diretta interessata aveva affermato che tra lei ed il pilota della MotoGp non c'è mai stato niente. L'ex protagonista del dating-show di Canale 5 non aveva negato i 'mi piace' all'indirizzo del centauro di Vasto, ma aveva precisato di essere stata da sempre un'appasionata di moto. Inoltre nel corso del suo sfogo, Veronica Burchielli aveva precisato che si era lasciata da poco. Dunque, determinate voci di gossip la mettevano solamente in cattiva luce: "Creare uno scoop basandosi su dei like è veramente nullo e poco carino".