La finale del GF Vip si avvicina sempre di più, e i concorrenti ancora in gioco iniziano a pensare a cosa proveranno quando il reality chiuderà i battenti. Tra tutti il più malinconico è stato sicuramente Aristide Malnati, che è apparso molto provato all’idea di doversi separare dagli altri concorrenti. L’archeologo che si è conquistato la posizione di finalista, ha fatto capire di aver vissuto questi ultimi giorni nella casa di Cinecittà con amarezza. Il gieffino lasciandosi andare ad un crollo emotivo in confessionale, ha ammesso di non essere ancora pronto a concludere questo percorso.

Il dispiacere di Aristide è stato condiviso anche dagli altri protagonisti del programma, che non hanno nascosto il proprio timore per dover tornare in un mondo dominato dalla pandemia globale da Coronavirus.

Aristide abbastanza provato all’idea di separarsi dagli altri concorrenti

Ormai manca pochissimo per la messa in onda su Canale 5 della puntata finale della quarta edizione del GF Vip, e i concorrenti che si trovano nella casa di Cinecittà non smettono di confrontarsi. Mentre c’è grande attesa da parte del pubblico per poter decidere a quale coinquilino fare vincere il reality, i gieffini hanno cominciato a provare un po’ di malinconia dopo aver pensato che a breve non vivranno più insieme.

Attraverso il daytime di oggi lunedì 6 aprile 2020, uno dei finalisti ha fatto fatica a nascondere la sua amarezza. Aristide Malnati, è apparso parecchio provato in confessionale, facendo sapere addirittura di considerare i suoi coinquilini una parte della sua esistenza. A questo punto l’archeologo ha continuato a manifestare il suo immenso dispiacere, a non appena si è recato in giardino rivolgendosi ai suoi compagni d’avventura ha affermato: “Ragazzi sentiamoci subito al telefono.

Mi devasta, mi prende a male. Mi prende un magone, noi abbiamo sviluppato un legame importante”.

Paolo, Patrick, Paola, e Antonella preoccupati per ciò che sta accadendo fuori dalla casa del GF Vip

Oltre ad Aristide, anche Paolo Ciavarro si è mostrato turbato sia perché il Grande Fratello Vip finirà, e per la difficile situazione che sta vivendo l’Italia. Il figlio di Eleonora Giorgi è arrivato a dichiarare: “Un viaggio pazzesco, incredibile, difficile, straordinario.

Vuol dire che abbiamo veramente vissuto nonostante la bolla in cui ci troviamo”. Dopo il fidanzato di Clizia Incorvaia che non è riuscito a trattenere le lacrime con il pensiero di non poter riabbracciare tutte le persone a lui care quando uscirà dalla casa di Cinecittà a causa del Covid-19, anche altri gieffini si sono sfogati. Patrick ad esempio ha mostrato la sua perplessità, per quando lui e gli altri coinquilini faranno i conti con la dura realtà che c’è fuori. Paola Di Benedetto invece con molta tristezza, ha aggiunto di non sapere cosa debba aspettarsi una volta uscita dal GF Vip. Infine ha preso parola anche Antonella Elia, e riguardo all’emergenza del Coronavirus ha dichiarato: “Fa paura uscire ed entrare in questa tragedia, con tutto quello che si sta vivendo”.