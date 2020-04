Milly Carlucci, dopo lo slittamento a data da destinarsi di Ballando con le Stelle a causa dell'emergenza sanitaria, non è stata di certo con le mani in mano. La conduttrice, infatti, in queste ore ha comunicato che da domani, martedì 7 aprile, prenderà il via un format del tutto nuovo che andrà in onda sul web e nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale. S'intitola Io resto a casa show e si basa su delle semplici e simpatiche sfide tra due personaggi noti del mondo dello spettacolo che, al termine del confronto, verranno valutati da un giudice.

La presentatrice abruzzese ha presentato e descritto il nuovo programma nel corso di un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Innanzitutto ha proposto al suo pubblico di concedersi una mezz'oretta di svago per distrarsi senza ovviamente allontanarsi da casa. Subito dopo ha aggiunto che ogni martedì e venerdì, a partire dalle ore 14, insieme ad alcune celebrità saranno online con l'inedito Io resto a casa show.

Il regolamento del gioco è piuttosto semplice: ad ogni appuntamento si confronteranno due personaggi famosi in alcune sfide simpatiche e semplici nelle quali ci si può cimentare senza alcun problema dal proprio appartamento e dinanzi allo schermo di un computer.

Milly Carlucci ha avuto modo di anticipare i nomi dei protagonisti della prima puntata della sua trasmissione online. Si tratta di tre storici componenti del cast di Ballando con le Stelle: Paolo Belli gareggerà contro Simone De Pasquale, mentre il giudice sarà Fabio Canino.

Milly Carlucci attende il via libera dalla Rai per Ballando con le Stelle

Prima di congedarsi dal suo pubblico, la conduttrice di Sulmona ha voluto ricordare ai fan che dobbiamo impegnarci tutti per restare a casa e per tenerci su di morale.

Inoltre ha evidenziato che è possibile effettuare delle donazioni alla Protezione Civile, sottolineando che "stanno lavorando per noi".

Mentre si prepara a debuttare sul web con Io resto a casa show, Milly Carlucci non dimentica di certo Ballando con le Stelle. Intervistata da TvBlog, ha dichiarato che, nonostante il rinvio del programma a data da destinarsi, in queste settimane sia lei che i suoi collaboratori e tutto il cast stanno continuando a lavorare per farsi trovare pronti appena ci saranno le condizioni per andare in onda e arriverà il via libera dalla Rai.

In questo periodo, maestri e concorrenti si stanno allenando costantemente tenendosi in contatto via Skype. In merito all'ipotesi di una collocazione della trasmissione tra giugno e luglio, la conduttrice si è detta disponibile, ribadendo: "Appena l'azienda ci darà l'ok, noi non ci faremo trovare impreparati".