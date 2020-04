Ora che anche Paolo Ciavarro ha concluso la sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, Clizia ha potuto sentire di nuovo il ragazzo che le ha fatto battere il cuore. I due stanno ancora insieme ma per via dell'emergenza sanitaria non hanno avuto ancora la possibilità di vedersi e stare un po' tra di loro. Nel frattempo, i fan chiedono in maniera sempre più insistente di vedere i due insieme almeno dal punto di vista virtuale, magari con una diretta Instagram, ma l'influencer è stata chiara su questo punto: lei e Paolo si stanno godendo la tanto desiderata privacy.

Clizia e Paolo stanno ancora insieme

Clizia e Paolo hanno ufficilamente una relazione ma non hanno alcuna intenzione, o almeno così sembra, di viversi la loro storia d'amore sotto i riflettori. Sebbene il loro amore sia nato sotto l'occhio attento delle telecamere del Grande Fratello Vip, adesso la coppia desidera conoscersi meglio ma senza condividere tutto con chi ha imparato a tenere a loro, appassionandosi alla love story che ha fatto sognare tutta Italia.

'Grazie per il vostro sostegno e per il vostro amore immenso', ha scritto su Instagram Clizia ai fan che hanno apprezzato la foto condivisa dall'influencer e che la vede protagonista con Paolo quando ancora entrambi erano all'interno della casa.

Il percorso dell'Incorvaia nel reality si è chiuso in maniera veloce con una espulsione a seguito di frasi a dir poco infelici ma, anche se lontani, i due con dediche d'amore e parole affettuose, hanno continuato a pensarsi. Quando Ciavarro è uscito evidentemente la nuova coppia ha iniziato a sentirsi in maniera privata ma questo è il momento di viversi senza dover rendere conto a nessuno.

Clizia: 'Io e Paolo ci vedremo con i nostri tempi'

'Io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra bramata privacy. Ma ci vedremo, con i nostri tempi', ha concluso Clizia che ha in maniera elegante hs chiesto ai suoi sostenitori di lasciare lei e Ciavarro liberi di poter andare avanti senza fare il passo più lungo della gamba. In ogni caso per nessuno dei due in questo momento è possibile muoversi liberamente e forse questa distanza darà loro modo di conoscersi e capire quali sentimenti li legano.

Clizia non ha mai smesso di far sentire il suo sostegno a Paolo, che dal canto suo non ha mai dimenticato di rivolgere un pensiero affettuoso all'ex moglie di Francesco Sarcina. Chissà se appena si potranno riabbracciare avranno voglia di rendere partecipi i fan di un momento così intenso. Tutto è ancora da vedere ma essendo Clizia molto attiva sui social non è escluso che spinga Ciavarro a superare la sua timidezza rendendo così felici i followers.