Clizia Incorvaia è ormai fuori dal Grande Fratello Vip 4 da diverse settimane: l'influencer è stata squalificata per aver pronunciato delle frasi infelici ma ha lasciato il suo cuore dentro la casa. Infatti, Paolo Ciavarro ha conquistato la ex moglie di Francesco Sarcina e Clizia non ha esitato a difendere il fidanzato nel momento in cui ha visto durante la puntata di ieri, 1 aprile, che tutti concorrenti si sono schierati contro di lui. I concorrenti lo hanno accusato di non prendere mai una posizione ben definita e di restare in disparte per non esporsi proprio.

Ciavarro però ha affermato che si tratta solo di educazione e che il suo modo di esprimere il proprio parere è diverso da quello degli altri.

Il sostegno di Clizia al suo Paolo

'Una sola cosa: Paolo Ciavarro in finale!': con questa frase concisa ma chiara Clizia ha espresso il suo desiderio di vedere il fidanzato all'ultima puntata del GF Vip.Il commento è giunto via social durante la diretta della semifinale: Paolo ha superato diversi televoto diventando di fatto un candidato alla vittoria, ma prima di arrivare a ciò ha dovuto ascoltare le critiche dei suoi coinquilini.

Non sono pochi coloro che lo hanno giudicato male per il fatto che non sempre prende una posizione riguardo le discussioni che si generano in casa.

Oltre a Paola di Benedetto che avrebbe preferito vederlo più attivo, anche Licia Nunez non si è astenuta dal criticarlo, affermando che Ciavarro sia addirittura 'senza anima'. Tali parole hanno colpito non poco il ragazzo, ma l'attrice ha replicato che lo preferiva più in versione innamorato vicino a Clizia e di averlo visto cambiare dopo l'uscita dell'Incorvaia.

Paolo però, sempre con il massimo dell'educazione che lo ha contraddistinto durante il suo percorso, ha rimarcato di aver perso nella stessa serata non solo la sua dolce metà ma anche Andrea Montovoli, con il quale aveva legato tantissimo.

Clizia: 'Chi ama ha già vinto'

Clizia ha preferito non commentare in maniera diretta le parole dei concorrenti del reality. 'Io seguo il mio sentire', ha scritto la Incorvaia sui social sostenendo di non rispondere dei comportamenti altrui.

'Chi ama ha già vinto', ha poi aggiunto l'influencer. Il popolo del web ha subito appoggiato la donna, sostenendo che l'educazione di Paolo non è meritata da tutti. Il pubblico poi non ha mancato di far sentire il suo affetto al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Infatti, Paolo è uno dei finalisti del reality e potrebbe anche sbaragliare i suoi avversari proprio per il comportamento sempre rispettoso ed educato che ha avuto. Anche Alfonso Signorini ha voluto ricordare che alla fine il buon comportamento paga sempre. E chissà che alla fine Paolo non possa trionfare, portando in alto i valori giusti e il rispetto.