Clamoroso scivolone social di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia: le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4, durante una diretta Instagram, hanno paragonato Paola Di Benedetto ad una pianta grassa. Le parole delle due donne, legate ad una probabile gelosia di Clizia nei confronti dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin che avrebbe legato un po' troppo a suo vedere con Paolo Ciavarro, hanno indignato il web, che si è scagliato subito contro le due. A difendere la fidanzata è intervenuto in prima persona Federico Rossi.

Fede su Twitter ha subito criticato il comportamento della Lessa e della Incorvaia tanto che le due si sono scusate pubblicamente per le battute infelici.

Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa: 'Paola? Una pianta grassa'

Anche se lontane dalla casa del Grande Fratello Vip, Fernanda e Clizia non smettono di far parlare di loro. Le due hanno deciso di fare una diretta social congiunta e la discussione è caduta su Paola, che a vedere dell'influencer nell'ultimo periodo si sarebbe attaccata un po' troppo a Paolo, invitandolo addirittura a condividere il letto con lei.

Prima, su richiesta di Clizia di esprimere un giudizio sulla Di Benedetto, Fernanda l'ha paragonata d un mobiletto della casa, ma poi la Incorvaia stessa l'ha incalzata aggiungendo che si può assimilare ad 'una pianta grassa'.

Non è tutto, perché a questo punto la Lessa ha aggiunto: 'Adesso è grassa'. Il tutto è stato completato da una risata delle due. A questo punto il web è insorto. Tali parole nei confronti della bellissima Paola non sono state accettate dal popolo dei social e la diretta non è andata giù neanche a Fede che ha detto la sua Twitter.

Fede Rossi in difesa della sua Paola

'Chiami una ragazza di 25 anni 'grassa' ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo GF Vip?', ha chiesto ironicamente Fede sui social dicendosi allibito per quello che ha appena sentito dalle voci di Clizia e Fernanda. La difesa del cantante nei confronti della sua Paola è giunta forte e chiara. Così, alle due ex concorrenti del reality non è rimasto che tornare sui social per scusarsi.

Sia Fernanda che Clizia anno definito Paola bellissima e hanno ricondotto le loro parole ad un semplice scambio di battute. Se la Lessa si è scusata, da parte sua la Incorvaia ha dichiarata di aver sempre combattuto contro bulimia ed anoressia che nel mondo della moda si sono fatte sentire fin troppo. In ogni caso le parole delle due non sono passate inosservate e non escluso che durante la diretta Alfonso non decida di far vedere alla Di benedetto, una finalista di fatto del GF Vip, cosa è accaduto. Gli ex concorrenti saranno collegati da casa durante la finale, chissà se anche Clizia sarà in collegamento visto che lei non è stata eliminata ma squalificata.

