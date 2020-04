Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4: anche se i due sono distanti per via della quarantena, il loro amore sta resistendo. La coppia ha parlato di come sta vivendo questo momento, durante una diretta Instagram con il settimanale Chi, avuta luogo lo scorso 18 aprile, affermando che è sicuramente difficile stare lontani ma allo stesso tempo la distanza rende la loro relazione romantica. I due si trovano sulla stessa lunghezza d'onda ma non vedono l'ora di poter stare insieme.

Clizia su Paolo: 'Straziante non poterlo vivere'

'Mi manca tantissimo, è frustrante, castrante, straziante non poterlo vivere', ha affermato Clizia Incorvaia che già da un po' di tempo è lontana da Paolo essendo stata squalificata dalla casa del Grande Fratello Vip dove ha conosciuto il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. 'Quest'attesa, questo sogno, questo desiderio sta rendendoci uniti, coesi e vogliosi di incontrarci', ha proseguito la bellissima influencer che ha voluto aggiungere che in certi momenti le verrebbe quasi di andare da lui in zattera pur di poterlo raggiungere.

Certo la distanza fisica non aiuta, ma i due hanno confessato di parlare molto al telefono e di essersi trovati bene poiché entrambi si intendono a meraviglia. 'Stiamo vivendo una storia romantica, bellissima', ha affermato con aria sognante Clizia che si è detta lieta di aver trovato un uomo che non è scappato via di fronte alla sua situazione non proprio facile. La Incorvaia è stata al centro del gossip per via di un triangolo amoroso formatosi suo malgrado con l'ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio, ed inoltre è anche mamma di una bimba.

Nonostante tutto Paolo è rimasto al suo fianco.

Ciavarro innamorato di Clizia: 'Ho trovato la cosa più bella che ci sia'

'Ho trovato la cosa più bella che ci sia, ho vinto. Non me lo sarei mai aspettato', ha detto dal canto suo Paolo durante la diretta affermando poi di essere orgoglioso dei suoi genitori i quali hanno approvato la sua relazione con Clizia. 'Scherziamo molto, è un aspetto molto bello del nostro rapporto', ha poi aggiunto Ciavarro il quale non ha alcuna intenzione di dare importanza al passato della sua donna.

Per lui si riparte dal momento in cui si sono conosciuti.

La coppia aveva progettato molti viaggi insieme e chiaramente è tutto da rivedere ma quel che è certo è che non appena sarà possibile i due si incontreranno e staranno finalmente insieme. 'Sono pronto a vivermela. Non vediamo l'ora. Stiamo impazzendo', ha concluso Paolo. Adesso alla coppia non rimane che attendere il fatidico giorno dell'incontro.