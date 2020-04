Una nuova ed appassionante puntata di Beautiful andrà in onda il prossimo 22 aprile su Canale 5, dove i fan vedranno che Ridge, Liam ed Eric verranno a conoscenza del fatto che Flo è una Logan. Dopo che il test del DNA ha rivelato che la giovane è figlia di Storm Logan, Flo sarà stata accolta con gioia da Brooke, Katie e Donna. Flo dunque, entrerà a far parte a tutti gli effetti, della famiglia Logan ma, l'importante scoperta, verrà tenuta nascosta, almeno per il momento, a Steffy, ancora a Parigi con le bambine.

Anticipazioni Beautiful: Flo è una Logan, Brooke lo comunica ad Eric e Ridge

La vicenda legata a Flo e alla scoperta del suo vero padre, terrà banco anche nei prossimi appuntamenti di Beautiful. Dopo aver scoperto di essere figlia del defunto Storm Logan, la giovane conoscerà la famiglia del padre e realizzerà di essere niente meno che la cugina di Hope, alla quale come noto, non ha rivelato ancora la verità sulla piccola Beth. La giovane Fulton sarà sempre più in preda ai sensi di colpa dato che, si renderà conto di aver rovinato la vita alla cugina continuando a mantenere il segreto su Phoebe/Beth.

Anche Ridge ed Eric verranno a conoscenza che Flo è nipote di Brooke. La moglie di Ridge sarà entusiasta del nuovo arrivo in famiglia, mentre Ridge sarà perplesso e le chiederà se è stato eseguito un test del DNA. Sarà Quinn a tranquillizzare tutti, precisando che la ragazza è figlia di una sua vecchia amica e che in molti già conoscono. Ridge quindi, verrà a sapere che sua figlia Steffy ha adottato una Logan.

Liam, Ridge ed Eric scoprono che Flo è figlia di Storm Logan ma mantengono il segreto con Steffy

Anche Liam verrà informato della novità da Hope la quale, tornata allo chalet, rivelerà che la madre naturale di Phoebe è in realtà sua cugina. Lo Spencer sarà incredulo, mentre Hope gli racconterà anche del fatto che Shauna non era al corrente al corrente né della gravidanza di Flo né tanto meno dell'adozione.

Liam, Ridge ed Eric quindi, non diranno nulla a Steffy sull'importante novità ed attenderanno il suo rientro dall'Europa. Intanto per Flo, sarà arrivato anche il momento di confrontarsi con la madre Shauna, la quale vorrà delle spiegazioni dalla figlia sul fatto di averle tenuto nascosto non solo la gravidanza, ma anche l'adozione di quella che poteva essere la sua nipotina.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul chiarimento tra Flo e Shauna, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful, andrà in onda mercoledì 22 aprile su canale 5, a partire dalle 13:40. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi potranno essere rivisti collegandosi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.