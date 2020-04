Adriana Volpe è stata sicuramente uno dei personaggi più apprezzati all'interno della casa del Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione. Per motivi legati alla salute di suo suocero, poi purtroppo deceduto, è stata costretta a lasciare definitivamente il reality show. Ha fatto molto discutere, tanto che alcune volte è intervenuto anche suo marito Roberto sull'argomento, la sua amicizia particolare con il modello Andrea Denver. Adriana, attraverso un messaggio sui social, ha chiarito definitivamente cosa pensa di questa storia: "Non esistono storie tra me e lui".

Ha oltretutto aggiunto: "Non posso assentarmi dai social che succede il deliro".

Adriana Volpe è intervenuta sulla presunta storia con Andrea Denver

Il presunto feeling tra Adriana Volpe e Andrea Denver ha fatto per mesi il giro del web e ha lasciato spazio al Gossip. La conduttrice e suo marito Roberto hanno smesso di seguirsi sui social e questo non ha fatto altro che alimentare le 'chiacchiere' e le supposizioni. Il fatto che Adriana fosse sposata e Denver fidanzato non ha permesso ai seguaci del reality show di mettere a tacere alcune idee rispetto al loro rapporto particolare.

Nessuno dei due protagonisti ha mai categoricamente smentito tutte le voci, ma ora Adriana ha deciso di intervenire sulla questione attraverso il suo profilo Instagram. La conduttrice ha smontato tutte le voci e ha affermato senza mezze misure: "Non esistono storie tra me e lui", riferendosi al modello presente dentro la casa del Grande Fratello. Adriana Volpe ha rincarato la dose invitando a non montare storie inesistenti tra lei e Andrea Denver.

La donna si è voluta togliere un grande sasso dalla scarpa e ha definitivamente smentito tutte le riviste di gossip che già pregustavano un rapporto 'caliente' tra i due protagonisti.

La relazione tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Il rapporto con suo marito Roberto sembra ancora in forte dubbio, la conduttrice ha detto di aver risolto alcuni problemi tecnici legati al suo account ma i due continuano a non seguirsi sui social.

L'aver smentito il rapporto tra lei e Denver non ha frenato i più curiosi che saranno particolarmente attenti alle prossime mosse dei gieffini e vorranno continuare a vederci sempre più chiaro. Non si è smesso comunque di parlare di crisi tra Adriana e suo marito Roberto Parli, in un certo senso la stessa conduttrice non ha messo la parola fine su questo argomento. La Volpe, infatti, è intervenuta sul suo profilo Instagram per smentire la sua 'storia' con Andrea Denver ma non ha fugato dubbi sull'eventuale rapporto difficile con il suo coniuge. Questo ha continuato a lasciare dubbi sull'effettivo andamento della sua vita matrimoniale.

Nelle prossime ore si saprà se ci saranno nuovi elementi e nuove indiscrezioni a tal proposito.