Ai lettori di "Tv Sorrisi e Canzoni", Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune confidenze prima della finale del Gf Vip, prevista per mercoledì 8 aprile. Il conduttore, nella fattispecie, ha usato parole d'elogio per descrivere il percorso di Adriana Volpe, mentre ha tuonato contro Antonella Elia, attualmente al televoto insieme a Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si racconta ad un giorno dalla finale

Ad un giorno dalla finale, Alfonso ha rilasciato una lunga intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni' per raccontare le emozioni che ha provato durante questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Il conduttore, in particolar modo, ha ripercorso la sua esperienza come padrone di casa al tempo dell'emergenza mondiale del virus. L'uomo, infatti, ha affermato che è stato molto difficile andare in onda dopo il discorso di Antonio Conte, tanto da esclamare: "Ho rischiato che mi venisse un colpo". Inoltre, Signorini ha raccontato un altro particolare, riguardante Antonella, quando aveva ammesso di vergognarsi di sé stessa. A tal proposito, ha dichiarato di aver mandato la pubblicità perché l'aveva colpito troppo.

Signorini dice la sua opinione su Adriana Volpe e Antonella Elia

Durante l'intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni', Signorini ha anche espresso la propria opinione su alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, l'uomo ha elogiato Adriana con queste parole: "E' stata una grande protagonista molto generosa". A tal proposito, Alfonso ha riferito che la presentatrice ha mostrato un volto che il pubblico e gli addetti ignoravano.

Inoltre, ha detto di aver apprezzato il comportamento dell'attore Andrea Montovoli, quando ha raccontato di essere stato in carcere e la fragilità della modella brasiliana Fernanda Lessa. Poi, il conduttore ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Antonella. In dettaglio, l'uomo ha ammesso di "non averla ancora inquadrata bene", tanto da non capire la sua aggressività con gli altri concorrenti del Reality Show.

Il conduttore tornerebbe al timone del reality show

In seguito, Alfonso ha parlato del suo possibile ritorno come conduttore alla guida del reality show, nonostante i vertici Mediaset non abbiano ancora le idee chiare. A tal proposito, Signorini ha riferito che gli ci sono voluti tanti mesi per formare il cast, sebbene abbia funzionato. Per questo motivo, l'uomo ha detto che sarebbe contento di essere riconfermato al timone della prossima edizione del programma. Infine, ha concluso che non cambierebbe la sua squadra di opinionisti, in quanto li hanno dato molta soddisfazione.