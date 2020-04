Tra i vari protagonisti del Paradiso delle signore, anche Alessandro Tersigni ha rilasciato un'intervista a TV Serial in cui ha raccontato la sua quarantena e poi ha svelato come avrebbe reagito il direttore dello shopping center a tutta questa storia. Nel caso specifico, l'attore ha detto di sentire molto la mancanza di tutti i suoi colleghi e non vede l'ora di poter tornare sul set.

Inoltre, ha detto che se Vittorio si fosse trovato a vivere questa situazione avrebbe sicuramente provato a fare il tanto atteso figlio con sua moglie Marta.

Il protagonista, però, è stato molto reticente per quanto riguarda gli spoiler relativi alle prossime puntate.

Alessandro spiega cosa avrebbe fatto Vittorio Conti durante l'emergenza sanitaria

Alessandro Tersigni, nel corso della sua intervista a Tv Serial, ha dichiarato cosa sta facendo in questi giorni. L'artista ha esordito raccontando che rimane a casa, come è giusto che sia, e che sta trascorrendo molto tempo insieme a sua moglie e suo figlio. Conti del Paradiso si sta dedicando a tutte quelle cose che solitamente non ha tempo di fare: tra queste, ad esempio, c'è anche guardare le serie tv, cosa che relega alla fase notturna delle sue giornate.

Successivamente ha ipotizzato come avrebbe reagito Vittorio all'emergenza sanitaria, in merito a questo argomento ha detto: "Avrebbe studiato degli slogan e poi avrebbe trovato il modo finalmente di fare un figlio, chissà".

Tersigni non fa spoiler sulle prossime puntate del Paradiso

In seguito ha parlato della vita sul set e di tutte quelle abitudini che gli mancano moltissimo. L'attore è stato alquanto generico e ha detto di sentire un po' la mancanza di tutto, sia di attori, collaboratori, truccatori e tutta la troupe che lavora alla soap opera di Rai 1.

Alessandro, poi, ha rivelato di essere in contatto un po' con tutti i colleghi, grazie all'interazione in una chat di gruppo. Nel corso dell'intervista il protagonista è stato molto vago per quanto concerne le anticipazioni delle prossime puntate. Nel caso specifico, ha detto di non voler fare nessuno spoiler su quello che accadrà, perché vuole lasciare gli spettatori con il fiato sospeso. Tuttavia, ci ha tenuto a precisare: "Io ho in mente il finale di questa stagione, ma non lo abbiamo girato, quindi voglio lasciarvi sospesi".

Il messaggio per i fan

Nella parte conclusiva Tersigni ha voluto mandare un messaggio ai fan de Il Paradiso delle Signore, esortando tutti a continuare a guardare la soap, in quanto sono quaranta minuti di spensieratezza. In più ha aggiunto che tutto il cast è estremamente felice dei risultati ottenuti e dell'enorme successo che la serie sta registrando. Infine ha voluto salutare tutti infondendo positività e spensieratezza, spiegando alle persone l'importanza di distrarsi anche un po' in questo periodo così difficile.