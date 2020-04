Prosegue su Rai 1 l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore, che tornerà in onda questo lunedì 20 aprile come sempre alle ore 15:40 circa. La nuova puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e di sorprese per tutti gli spettatori e fan della serie televisiva: il risveglio di Marta e Vittorio, infatti, non sarà dei migliori e la malinconia la farà da padrone tra i due coniugi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 20 aprile: Roberta in difficoltà con lo studio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa il 20 aprile su Rai 1 rivelano che Vittorio proverà in tutti i modi a non farsi prendere troppo dall'angoscia e dalla malinconia e quindi deciderà di immergersi in un nuovo progetto.

Così, prendendo spunto da un articolo di giornale che ha letto sul 25 aprile, deciderà di raccontare a Marta tutte le vicende che la sua famiglia ha vissuto durante il periodo della Liberazione.

Occhi puntati anche su Roberta, la quale continua ad avere grandi difficoltà che si riverseranno anche sullo studio. La ragazza, infatti, si sentirà in colpa perché teme di aver deluso una sua docente durante un esame. Al suo fianco, in questo momento così complicato, ci sarà Marcello che questa volta coglierà la palla al balzo per ammettere il suo vero sentimento a Roberto.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore di lunedì 20 aprile, infatti, rivelano che Marcello si renderà conto che ormai è inutile girarci intorno e così deciderà di confessare il suo sentimento nei confronti di Roberta. Da quando c'è stato quel fatidico bacio, infatti il giovane Barbieri non fa altro che pensare a Roberta e a quell'episodio.

Riccardo si confronta con il padre su Ludovica

Intanto la situazione tra Marta e Vittorio Conti non migliorerà: le incomprensioni tra i due continueranno ad essere all'ordine del giorno al punto che la donna deciderà di trasferirsi a villa Guarnieri e in questo modo prendersi un periodo di 'pausa' con Vittorio.

E poi ancora la trama della puntata de Il Paradiso delle signore in onda il prossimo lunedì pomeriggio su Rai 1 rivela che anche Riccardo sarà alle prese con la difficile situazione che si è venuta a creare con Ludovica, la quale ha annunciato di essere in attesa di un bambino. Sarà proprio papà Umberto che riuscirà a far ragionare suo figlio Riccardo e soprattutto a dargli dei preziosi consigli su come gestire e affrontare questa situazione.

Per il giovane Guarnieri, pertanto, arriverà il momento di prendere una decisione finale.