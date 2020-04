Le polemiche tra degli ex protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, non si sono ancora placate nemmeno fuori dalla casa di Cinecittà. Sossio Aruta nelle scorse ore si è mostrato furioso con Antonio Zequila, poiché in occasione della finalissima del reality ha tentato d’infangarlo tirando in ballo un fatto della sua vita passata. L’ex cavaliere del trovo over, oltre a scagliarsi di nuovo contro l’attore partenopeo, si è servito di una diretta su Instagram per replicare anche a delle critiche che gli avrebbero rivolto Teresanna Pugliese e Licia Nunez.

Il compagno di Ursula dopo aver parlato dell’amore che prova nei confronti dei suoi figli, ha risposto alle due ex gieffine affermando: “Mi state mandando video di alcuni zombie che usciti dalla casa si sono risvegliati. Ora fuori questa lingua biforcuta. Mi fate ridere. Adesso gli specchi non ci sono più”.

Sossio non perdona Zequila dopo l’attacco sui figli al GF Vip

Durante la finale del GF Vip 4, l’ex gieffino Antonio Zequila ha messo in cattiva luce Sossio Aruta facendo venire a galla delle dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna del calciatore qualche anno fa.

In particolare Zequila ha affermato in diretta che Sossio in passato non avrebbe pagato gli alimenti ai suoi figli.

L’ex cavaliere del trono over che si è classificato terzo finalista, ha risposto subito all’accusa dell’attore napoletano facendo sapere di non aver mai fatto mancare nulla ai suoi figli nonostante non vivono con lui. La scorsa notte il compagno di Ursula Bennardo ha fatto capire di non aver ancora accettato le scuse che Zequila gli ha rivolto sui social, dopo essersi reso conto di aver sbagliato a tirare fuori la storia degli alimenti.

Sossio si è servito di un lungo post pubblicato su Instagram durante una diretta con la pagina del settimanale ‘Chi’, per attaccare duramente l’ex coinquilino. Lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne è iniziato alla seguente maniera: “Tocca i miei figli e la mia figura di padre e ti scateno l’inferno. Essere meschino senza un cuore e senza dignità”. L’ex gieffino dopo aver spiegato di aver portato avanti una battaglia per poter stare accanto ai suoi bambini, è tornato a scagliarsi contro Zequila.

Nello specifico Sossio ha ammesso che pur non essendo un attore e acculturato, ha un cuore grande che il 56enne non avrà mai.

Teresanna e Licia secondo Aruta si sono svegliate dopo essere uscite dalla casa di Cinecittà

Sulla mancata vittoria del programma condotto da Alfonso Signorini, invece il calciatore ha dichiarato che in caso di trionfo avrebbe donato l’intero montepremi in beneficenza pur non negando che i soldi gli sarebbero serviti. Dopo aver criticato Antonio dicendogli di provare solo pena per lui, il compagno di Ursula Bennardo ha speso delle parole non carine nei confronti di Teresanna Pugliese e Licia Nunez.

L’ex cavaliere del trono over quando ha appreso dai suoi fan che le due ex gieffine avrebbero parlato male di lui in una diretta insieme, ha risposto in modo ironico attraverso una delle sue storie. Scendendo nel dettaglio, Sossio ha considerato inutile la presenza delle due ex coinquiline nel programma prodotto da Endemol Shine Italy. Secondo il 49enne l’ex fidanzata di Francesco Monte e l’attrice pugliese hanno aperto gli occhi soltanto adesso, che non si trovano più nella casa del Grande Fratello Vip.