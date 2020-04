Serata di Pasqua a casa per gli italiani e quindi ecco tutte le possibilità che si hanno davanti al piccolo schermo. Jesus. sulla vita di Gesù, su Rai 1, Fabio Fazio su Rai 2 con il suo consueto mix, di questi tempi, tra intrattenimento e informazione, Non ci resta che piangere su Canale 5 e Star Wars su Italia 1 sono solo alcune delle tante proposte. Vediamo nel dettaglio canale per canale i programmi della prima serata di domenica 12 aprile, tenendo sempre presente che in base all'evoluzione delle notizie legate all'emergenza sanitaria possono sempre esserci delle modifiche anche dell'ultimo momento.

Rai tra la storia di Gesù e attualità e intrattenimento con Fabio Fazio

Su Rai 1 dalle 21.25 ci sarà il film Jesus sulla vità di Gesù, dalla sua formazione fino a tutte le esperienze. Su Rai 2 dalle 21.05 in onda Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa. Anche nella serata di Pasqua non mancano informazione e intrattenimento con tanti ospiti in collegamento dalle loro abitazioni. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda Emoji Accendi le emozioni film d' aninazuibe ambientato in uno smartphone. Su Rai 4 dalle 21.20 va in onda il film Dragon.

Su Raimovie dalle 21.00 il film Quando parla il cuore. Su Rai 5 serata all'insegna dell'avventura con Wild Canarie, Ai limiti della sopravvivenza, documentario sulle Isole Canarie. Su Raipremium alle 21.20 serata all'insegna della serie televisiva The Good Witch.

Canale 5 fa un viaggio nel tempo riproponendo Non ci resta che piangere con Benigni e Troisi, Star Wars su Italia 1

Su Canale 5 pellicola storica dalle 21.20 quando andrà in onda il film Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Su Italia 1 dalle 21.20 in programma il film Star Wars Il Risveglio della Forza. Su Rete 4 dalle 21.25 è in programma il film Il re dei re. Su 20 dalle 21.05 va in onda il film Mr Nice Guy. Su Cine 34 dalle 21.10 sarà trasmesso il film La Collina degli Stivali. Su Iris dalle 21 in programma il film Il Pescatore di sogni. Serata all'insegna del telefilm The Big Bang Theory su Italia 2 dalle 21.20. Alle 21.10 Ricetta d'amore sarà invece alla base della programmazione de La 5.

Su Top Crime dalle 21.10 in programma la serie televisiva Il Ritorno di Colombo, episodio La signora in nero. Su Mediaset Extra dalle 21.15 show Ma chi ce lo doveva dire con Ficarra e Picone.

Su La 7 dopo uno speciale di Non è l'Arena alle 20.30 dalle 21.30 andrà in onda il film War Horse. Alle 21.30 serata di Pasqua all'insegna degli appassionati del telefilm Grey's Anatomy su La7d. Su Tv 8 alle 21.30 in palinsesto I delitti del BarLume, Il Battesimo di Ampelio. Su Nove alle 21.25 Little Big Italy con Francesco Panella alla ricerca dei più autentici ristoranti italiani nel mondo. Su Paramount dalle 21.10 G.I.

Joe, La nascita dei Cobra. Su Giallo alle 21.10 il telefilm Profiling, stagione 6 episodio 3 in prima televisiva, Il Rapimento.