Le ultime puntate de Il Segreto sono ormai cosa fatta e molti dei protagonisti hanno svelato quelle che sono le loro considerazioni personali in merito. Sono diverse le interviste che il canale Antena 3 ha pubblicato sul sito, tra le quali ci sono diversi personaggi che non sono ancora presenti nelle puntate italiane, come Tomas Los Visos, il figlio della marchesa Isabel, la domestica Antonita, ma anche Hipolito Miranar, Tiburcio il marito di Dolores e molti altri.

Sandra Cervera: 'Abbiamo condiviso le nostre vite'

Seguendo le interviste degli attori de Il Segreto, scopriamo quanto, ognuno di loro, sia davvero emozionato pensando a quella che sarà l'ultima puntata che i telespettatori vedranno entro la prossima estate in terra iberica. In Italia presumibilmente andrà in onda nel mese di dicembre, visti i circa quattro mesi di differenza. Sandra Cervera, che ha interpretato il personaggio di Emilia Ulloa, ha detto: "Fin dalla prima puntata abbiamo condiviso le nostre vite e ora è il momento di salutarci", l'attrice era molto commossa.

Anche Selu Nieto che presta il volto a Hipolito Miranar, non ha negato un certo nodo alla gola e ha parlato del gran finale come qualcosa di inatteso che "farà venire a tutti la pelle d'oca".

Il saluto degli attori

Sono molti gli attori che hanno voluto lasciare ai fans un video con qualche parola, come Marcela del Molino, ovvero la moglie di Matias Castaneda che ha salutato con rammarico la serie tv che le ha dato tanta notorietà in questi anni.

Ma anche coloro che sono entrati a far parte di questa grande famiglia solo nell'ultima e conclusiva stagione de Il Segreto hanno esordito in video per regalare la loro impressione su quella che sarà l'ultima puntata e, in particolare, Lucia Caraballo che interpreterà Antonita annuncia che sarà svelato finalmente quello che da nove anni è il Segreto di Puente Viejo e che lascerà tutti senza fiato.

Di cosa si tratterà? Ci sono diverse ipotesi fatte dai fans in merito.

Nove anni di ricordi

In questi giorni il sito di Antena 3 ha voluto ricordare quelli che sono stati i momenti indimenticabili delle dodici stagioni de Il Segreto e anche molti personaggi che si sono succeduti nelle oltre duemila puntate andate in onda. Infatti viene riproposto il momento in cui Ines e Bosco scoprono che la Mendizabal soffre di diabete, una malattia ai tempi mortale e incurabile. Ma non solo, anche la drammatica morte di Pepa, così come la prima apparizione di Matias per le strade di Puente Viejo. Viene inoltre ricordata la storia d'amore appassionante tra Soledad Castro e Juan Castaneda, figlio di Rosario e fratello di Alfonso, rammentando anche che l'attore Jonas Berami ha interpretato anche un altro personaggio nella telenovela, ossia Simon Carmeta.