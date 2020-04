Negli appuntamenti dello sceneggiato Il Segreto trasmessi in questi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset ha avuto inizio la dodicesima stagione, che sta già regalando numerosi colpi di scena. Gli spoiler provenienti dalla Spagna raccontano che nelle prossime puntate uno storico personaggio, dopo aver avuto una grande delusione d’amore, potrebbe innamorarsi di nuovo. Si tratta di Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) che, una volta diventato il primo cittadino di Puente Viejo, comincerà ad interessarsi ad una delle nuove protagoniste della telenovela.

Colei che farà tornare a battere il cuore dell’ex capomastro di Francisca Montenegro sarà Manuela (Almudena Cid), la governante di Don Ignacio Solozabal. Il sindaco del paese essendo ancora sofferente a causa della sua precedente relazione sceglierà di non correre troppo e confesserà i suoi sentimenti soltanto a Marcela Del Molino.

Il Segreto, spoiler: Mauricio diventa il nuovo sindaco di Puente Viejo

E’ già cominciata la nuova stagione della soap opera Il Segreto, negli episodi italiani attuali. I telespettatori hanno assistito a tanti cambiamenti, e tra questi c’è stato il ritorno di Mauricio Godoy che ha rimesso piede a Puente Viejo con un ruolo del tutto diverso.

L’ex capomastro di Francisca Montenegro purtroppo è tornato in paese senza Fé nonostante l’avesse raggiunta dopo aver avuto il suo indirizzo, con la speranza che sarebbero tornati a formare una coppia. Era stata proprio la moglie di Raimudo Ulloa, a seguito dell’incendio innestato da Fernando Mesia, a confessare al suo fedele servitore che la sua ex domestica si trovava in America. A distanza di ben quattro anni, Mauricio non è tornato a vivere nella villa che apparteneva alla sua padrona, poiché è finita nelle mani di Ignacio Solozabal.

Nella vita del Godoy c’è stata una vera e propria svolta, visto che è stato eletto il nuovo sindaco della cittadina iberica al posto di Carmelo Leal.

Manuela ed Encarnacion hanno un incidente, il Godoy interessato alla governante di Ignacio

Inoltre l’ex maggiordomo ha trovato tutto diverso, sia perché l’intera città è stata ricostruita e per il fatto che sono arrivati dei nuovi abitanti. Le anticipazioni relative alle puntate andate in onda su Antena 3 lo scorso ottobre 2019, e che debutteranno su Canale 5 nelle prossime settimane sono sorprendenti.

L’ex capomastro di Francisca pur avendo ancora il cuore infranto per non avere al suo fianco Fe come tanto desiderava, dimostrerà di nutrire un interesse per un’altra donna. Il Godoy si accorgerà di provare qualcosa per Manuela, la governante di Don Ignacio, ma per non soffrire ulteriormente deciderà di essere cauto prima di intraprendere una nuova relazione. Tutto avrà inizio quando Mauricio si presenterà a La Casona per chiedere scusa a Manuela, riguardo all’incidente che ha avuto nella foresta con Encarnacion. Il sindaco oltre a fare dei complimenti alla donna, le chiederà di pranzare in sua compagnia.

Precisamente nel capitolo numero 2.190, il Godoy farà sapere a Marcela di essere ansioso a causa dell’imminente appuntamento che avrà con la governante di Ignacio.