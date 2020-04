Prosegue l'appuntamento con le novità incentrate su Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai 1 che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci, che ritornerà in onda giovedì 30 aprile 2020 alle ore 21:20 circa con la seconda puntata, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Giada scapperà di casa, dopo aver avuto una lite con Laura Ruggero. Quest'ultima troverà il sostegno di Toni, il quale cercherà di aiutarla anche in questa circostanza. Infine Marilù racconterà delle bugie a sua cognata.

Gli spoiler della seconda puntata di Vivi e lascia vivere: Marilù racconta delle bugie a Laura

Nella seconda puntata di Vivi e lascia vivere, in programmazione giovedì 30 aprile su Rai 1, non mancheranno i colpi di scena che lasceranno a bocca aperta i telespettatori che seguono con attenzione le vicende legate a Laura. Nei dettagli, gli spoiler del terzo episodio raccontano che la Ruggeri riuscirà ad aprire finalmente una sua attività lavorativa, in cui anche Toni darà il suo aiuto nella speranza di farla andare avanti.

Tuttavia gli avvenimenti inattesi saranno dietro l'angolo, in quanto nulla andrà come la si aspettava Laura. Infatti, quest'ultima scoprirà che Marilù le sta dicendo delle menzogne, ragion per cui si vedrà obbligata a prendere una decisione. Infine Toni farà una sorpresa a Giovanni, Nina, Giada e sua mamma.

Laura preoccupata per la fuga di Giada

Sempre le anticipazioni rivelano che nel corso del quarto episodio di Vivi e lascia vivere la Ruggero, malgrado le bugie, sceglierà di coinvolgere sua cognata nella sua nuova impresa.

Intanto, Giada e e Laura non vivranno un buon momento, tant'è che tra loro avverrà una feroce litigata: qui verrà fuori qualcosa sulla ragazza che la capofamiglia e gli altri suoi figli non sapevano. A questo punto la Ruggero, non sapendo più cosa fare, chiederà aiuto a Toni che come sempre sarà pronto a darle il suo sostegno. Per finire, Giada scapperà di casa suscitando ancor di più la preoccupazione di sua madre.

Insomma, si prevede un secondo appuntamento ricco di colpi di scena per gli spettatori che hanno seguito con trepidazione i primi due episodi di questa serie televisiva, la quale nella prima puntata ha registrato una media di share del 20%. Inoltre, ricordiamo ai telespettatori che la prima puntata di "Vivi e lascia vivere", con protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci, potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al portale RaiPlay, del quale è possibile scaricare anche l'applicazione omonima gratuita per tablet e smatphone per riguardare la serie di Rai 1 in qualunque momento della giornata lo vogliate.