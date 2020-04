Nonostante la quarta edizione del GF Vip abbia chiuso i battenti in modo definitivo, uno degli ex concorrenti del reality ha ancora qualcosa da dire. Antonio Zequila dopo essersi scontrato nel corso della finalissima con Sossio Aruta, ha commentato la vittoria di Paola Di Benedetto sui social con una caduta di stile che non è passata di certo inosservata. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’attore napoletano ha pubblicato un post offensivo nei confronti della vincitrice del programma condotto da Signorini.

Con il suo gesto l’ex gieffino che ha esultato per la sconfitta al televoto di Patrick e dell’ex cavaliere del trono over, non poteva che scatenare la furia del web. A questo punto Zequila si è visto costretto a rimuovere la critica indirizzata alla giovane influencer, che si è distinta dagli altri protagonisti della trasmissione per i modi garbati e l’educazione.

Paola Di Benedetto vince la quarta edizione del GF Vip

L’ultima puntata del GF Vip 4 ha sorpreso tutti, perché a trionfare è stata Paola Di Benedetto.

L’ex madre natura di Ciao Darwin è stata proclamata vincitrice dal pubblico da casa, dopo aver battuto al televoto Patrick Ray Pugliese e Paolo CIavarro. Prima di volare sul podio, l’influencer però ha fatto sapere al conduttore Alfonso Signorini di voler devolvere l’intero montepremi di 100 mila euro in beneficenza. Ovviamente nel corso della serata non sono mancati gli ultimi scontri tra i finalisti e gli ex concorrenti, ma soprattutto si sono fatti sentire Antonio Zequila e Licia Nunez presenti in studio a Roma.

L’attore partenopeo oltre ad indignare il popolo del web per aver criticato Sossio Aruta per la sua vita passata, ha scatenato un polverone mediatico sui social.

Zequila definisce la vincitrice del reality perfetta per un film di Tinto Brass

Antonio Zequila ha fatto capire nuovamente di non aver digerito il fatto di non essere arrivato alla finale del Grande Fratello Vip, esprimendo un parere negativo nei confronti della vincitrice.

L’ex gieffino ebbe un acceso battibecco con la fidanzata di Federico Rossi nella casa più spiata d’Italia, quando gli fece notare che Sara Soldati essendo molto più giovane di lui non avrebbe mai ceduto alla sua corte. Inoltre, di recente, precisamente poco prima della penultima diretta del reality, Zequila aveva dichiarato che il pubblico si ricorderà di Paola soltanto per la sua doccia. Nelle ultime ore il 56enne ha fatto sapere ai suoi fan cosa pensa del trionfo della Di Benedetto, facendo un’allusione per niente elegante su quale lavoro potrebbe fare la giovane in futuro. Come riporta il sito ‘Vicolo delle news’, Antonio ha scritto su Instagram: “Paola Di Benedetto perfetta per un film con il maestro dell’eros Tinto Brass”.

L’infelice affermazione dell’ex protagonista del GF Vip ovviamente ha fatto infuriare tantissimi utenti sui social, che non hanno perso tempo per sommergere l’attore di commenti negativi. Antonio non ha avuto altra scelta che fare marcia indietro, cancellando quindi il post contro l’ex coinquilina che al momento non ha replicato alla sua offesa.