Ormai mancano soltanto pochissime ore per poter scoprire su Canale 5 chi sarà il vincitore della quarta edizione del GF Vip e un ex concorrente si è espresso a tal proposito. Antonio Zequila in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha fatto sapere di non aver ancora accettato il fatto che Sossio Aruta sia uno dei finalisti del Reality Show. L’attore napoletano non ha soltanto ribadito ciò che aveva dichiarato dopo la sua eliminazione avvenuta nel corso della semifinale, cioè che se ad aggiudicarsi la vittoria sarà il calciatore si concentrerà soltanto sul Cinema lasciando la tv, ma ha inoltre puntato il dito contro Patrick Ray Pugliese.

Dal suo punto di vista non è affatto un buon esempio per coloro che seguono il programma.

Antonio continua a non accettare che Sossio Aruta sia un finalista del GF Vip

Dunque un ex protagonista del GF Vip 4, pur essendo fuori dal gioco in modo ufficiale, continua ad essere al centro del gossip. Antonio Zequila non smette di lanciare frecciatine al vetriolo nei confronti di uno dei finalisti del reality, che secondo lui non meritava di arrivare all’ultima puntata. L’attore partenopeo non ha ancora dimenticato la lite avuta con Sossio Aruta nella casa di Cinecittà.

Intervistato dal settimanale ‘Chi’ l’ex gieffino ha fatto sapere qual è la sua opinione, se per caso a trionfare nel programma sarà il compagno di Ursula Bennardo.“Se Sossio dovesse vincere il reality show mi ritiro dalla tv e farò solo cinema”, ha detto, ma in realtà non si tratta di nulla di nuovo, visto che Antonio ha rilasciato le stesse dichiarazioni al GF Vip dopo essere stato eliminato. Zequila ha però tenuto a precisare che manterrà la promessa fatta nella casa più spiata dagli italiani, se ad essere proclamato vincitore sarà l’ex cavaliere del trono over.

Zequila attacca Patrick considerandolo un pessimo esempio per il pubblico a casa

Sempre nelle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini e in edicola da mercoledì 8 aprile, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rivolto anche pesanti critiche al 'rivale' Patrick Ray Pugliese. Per iniziare, Antonio si è scusato per aver dato del ‘lardoso’ allo storico gieffino durante la semifinale e, dopo aver sottolineato che hanno sbagliato entrambi, ha aggiunto che il suo ex coinquilino a suo avviso è un pessimo esempio per il pubblico a casa.

“Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo”. Per concludere Antonio si è soffermato anche a parlare complessivamente dell’esperienza vissuta, rivelando che il reality prodotto da Endemol Shine Italy l’ha salvato dalla depressione, e gli ha consentito di ritrovare l’amore.