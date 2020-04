La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sembra essere ricominciata esattamente da dove si era interrotta quasi un anno fa, quando lei preferì il costante corteggiamento di Iannone alle mancanze di rispetto che le faceva ripetutamente il dj. Stando alle dichiarazioni che hanno rilasciato alcuni amici della ritrovata coppia, il sentimento tra i due sarebbe rimasto lo stesso del passato: i 'Damellis', infatti, stanno convivendo a Pomezia da più di tre settimane e sembrano andare d'amore e d'accordo.

Nuovi retroscena su Giulia De Lellis e il 'Dama'

Oggi, sabato 4 aprile, è uscito un nuovo numero di Di Più che, tra le altre cose, ha trattato un argomento molto caro ai più giovani: il riavvicinamento in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Da quando il settimanale 'Chi' ha pubblicato le foto che documentano che i due sono in isolamento nella stessa abitazione di Pomezia, i fan hanno avuto la conferma dei loro sospetti degli ultimi tempi: i 'Damellis' stanno tornando insieme.

Se i diretti interessati preferiscono non sbilanciarsi più di tanto su quello che sta succedendo tra loro da un mesetto a questa parte, ci pensano delle persone a loro molto care a parlare: la rivista di Gossip sopracitata, infatti, ha raccolto gli sfoghi di alcuni amici dell'influencer e del dj.

"Giulia e Andrea si sono ritrovati ed è stato come se tutto questo tempo non fosse mai passato", si legge sul giornale scandalistico a pochi giorni dallo scoop che ha riportato gli ex di Uomini e Donne al centro delle chiacchiere.

Gli amori di Giulia De Lellis ancora in copertina

"La passione tra loro è rimasta inalterata ed hanno già ricominciato a vivere insieme, anche perché in isolamento sarebbe impossibile frequentarsi fuori casa", hanno fatto sapere alcuni amici di Giulia De Lellis in merito al suo ritrovato feeling con il tronista che l'ha scelta a Uomini e Donne circa tre anni fa.

Stando a quello che si legge sull'ultimo numero di Di Più, dunque, tra l'influencer e Damante il sentimento non si sarebbe mai spento: i due convivono a Pomezia da quasi un mese e la sintonia sembra essere la stessa dei tempo d'oro, ovvero di quando facevano coppia fissa sia privatamente che pubblicamente.

Chi segue con affetto questi due personaggi, infatti, non ha potuto non notare che stanno facendo di tutto per tenere lontano dai riflettori il loro ennesimo riavvicinamento: la 24enne romana, in particolare, è arrivata addirittura a mentire ai suoi follower di Instagram salutando Andrea in diretta come se non fosse realmente sotto il suo stesso tetto.

Le parole di Giulia De Lellis sulle foto di 'Chi'

Le uniche dichiarazioni che Giulia ha rilasciato sui social sulla sua attuale vita sentimentale, sono quelle riguardanti la paparazzata che 'Chi' ha pubblicato pochi giorni fa. In tanti, infatti, hanno avuto il sospetto che la De Lellis e Damante si fossero accordati con i fotografi per essere immortalati insieme dopo la pace, il tutto per un tornaconto economico. L'influencer, però, si è affrettata a smentire questa chiacchiera con le seguenti parole: "Tesoro, parti dal presupposto che io non faccio parte di quelli che si vendono. Ma anche se fossi così disperata, almeno un po' di blush o un filo di mascara, conoscendomi, non credi che li avrei messi su?".

La 24enne romana, dunque, ci ha tenuto a far sapere che gli scatti che i paparazzi hanno fatto a lei ed ad Andrea al rientro dalla spesa, non sono il frutto di un accordo con il settimanale che li ha resi pubblici, anche soltanto per il fatto che lei non ha un aspetto particolarmente curato. In merito al riavvicinamento con il 'Dama', invece, Giulia non ha voluto sbilanciarsi, lasciando che siano gli altri a parlare al posto suo.