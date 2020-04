Negli episodi in onda dal 13 al 17 aprile de Il Paradiso delle Signore 4 ci saranno numerose novità riguardo a Ludovica, Federico, Gabriella e Paola. Le veneri faranno finalmente la conoscenza di Franco Cecchi, il marito di Paola Galletti, che risulterà essere un uomo estremamente geloso. Intanto Riccardo dovrà riuscire a conciliare la storia d'amore con Angela e il ritorno a Milano di Ludovica, ritorno che potrebbe cambiare per sempre la vita del giovane Guarnieri.

Marta continua ad assumere farmaci per la fertilità

Marta Guarnieri seguirà il consiglio di Camilla e non metterà Vittorio al corrente del fatto che ha intrapreso una cura per la fertilità. Tuttavia nel corso della settimana la figlia di Umberto avrà diversi episodi di malessere e Conti si preoccuperà molto per la salute di sua moglie. Nell'episodio del 13 aprile de Il Paradiso delle Signore Franco farà il suo ingresso al grande magazzino. Tuttavia l'uomo giungerà in un momento delicato: Paola, poco prima dell'arrivo del coniuge, riceverà una telefonata da parte del suo ex fidanzato.

Agnese deciderà di tornare a lavorare al Paradiso delle Signore insieme a Gabriella. La stilista e la sarta dovranno progettare e preparare un bikini a tematica 'spaziale': Vittorio infatti vuole festeggiare la ricorrenza del primo uomo andato nello spazio. Riccardo affronterà Ludovica e le dirà di voler riconoscere il bambino ma di non volersi sposare con lei: la giovane Brancia si mostrerà alquanto contrariata.

Al figlio di Umberto non resterà altro da fare che dire la verità ad Angela.

Cosimo crede che Ludovica menta sulla gravidanza

Dalle Anticipazioni Tv sappiamo che Cosimo nutrirà dei dubbi riguardo alla gravidanza di Ludovica: Bergamini cercherà di parlare con la figlia di Flavia, convinto che la donna non sia in dolce attesa ma che dica di essere incinta per tenere Riccardo legato a sé. Ludovica non si scomporrà e mostrerà all'amico le analisi che dimostrano il suo stato interessante.

Nel frattempo Angela sarà alquanto scossa dalla notizia rivelatale da Riccardo.

Il personaggio interpretato da Giulia Arena, dopo la proposta di Riccardo, deciderà di abortire. Il nipote di Adelaide non prenderà affatto bene la decisione dell'ex fidanzata e farà ad Angela una proposta: chiederà alla giovane commessa de Il Paradiso delle Signore di crescere insieme il bambino suo e di Ludovica. La sorella di Marcello rimarrà alquanto scossa dalla proposta del fidanzato e in seguito deciderà di lasciarlo.

Franco troverà la moglie in caffetteria in compagnia dell'ex ragazzo. L'uomo farà una scenata di gelosia davanti a tutti e ciò farà molto riflettere Salvatore.

Il giovane Amato, rivedendo se stesso nel marito di Paola, darà dei consigli al signor Cecchi affinché non commetta con la Galletti gli stessi errori che lui in passato ha commesso con Gabriella.

Bergamini si dichiara alla Rossi

Cosimo accompagnerà la Rossi a casa e lì le dichiarerà il suo amore. Le parole di Cosimo manderanno Gabriella ancora di più in confusione. A questo punto Roberta deciderà di intervenire e si recherà da Salvatore per convincerlo a riconquistare la sua amata prima che sia troppo tardi.

La Pellegrino inoltre dovrà affrontare la preoccupazione per l'operazione di Federico. Il futuro ingegnere riceverà una bellissima notizia dalla Svizzera: l'operazione del Cattaneo ha avuto l'esito sperato.

Armando chiederà al suo inquilino di lasciargli la casa libera per un giorno. Marcello ipotizzerà che il capo magazziniere de Il Paradiso delle Signore abbia un appuntamento galante.

Barbieri parlerà con Salvatore dei suoi sospetti, che arriveranno fino alla signora Agnese. Armando si confiderà con la sarta e le rivelerà di voler rimanere solo in casa per poter compiere un rituale privato in occasione dell'anniversario della morte della moglie.